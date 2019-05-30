L'Ajax vuole prendere Hagi, trasferimento vicino. Una percentuale sulla vendita andrà alla Fiorentina

L’Ajax è un passo da Ianis Hagi. Secondo quanto riportato dal portare olandese Voetbalzone, infatti, il club di Amsterdam sarebbe molto vicino all’acquisto dell’ex giocatore della Fiorentina, attualme...

L’Ajax è un passo da Ianis Hagi. Secondo quanto riportato dal portare olandese Voetbalzone, infatti, il club di Amsterdam sarebbe molto vicino all’acquisto dell’ex giocatore della Fiorentina, attualmente in forza al Viitorul. La conferma arriva direttamente dal padre Gheorghe, intervenuto così a Telekom Sport: “Siamo vicini a definire il trasferimento. Per lui sarebbe un sogno giocare nell’Ajax. Ianis è lo Xavi della Romania”. Un affare che riguarda anche la Fiorentina, che detiene una percentuale sulla futura rivendita.

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