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Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini il difensore della Juventus a causa di problemi al polpaccio potrebbe saltare la gara di domani contro l'Ajax in Champions League...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:24
Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo -
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini il difensore della Juventus a causa di problemi al polpaccio potrebbe saltare la gara di domani contro l'Ajax in Champions League e la partita di campionato contro la Fiorentina.

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