Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini il difensore della Juventus a causa di problemi al polpaccio potrebbe saltare la gara di domani contro l'Ajax in Champions League...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:24
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini il difensore della Juventus a causa di problemi al polpaccio potrebbe saltare la gara di domani contro l'Ajax in Champions League e la partita di campionato contro la Fiorentina.