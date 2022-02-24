Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

La Fiorentina sembra essere davvero ovunque in questo momento, ieri sera Burdisso era a guardare la Champions League dal vivo

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ieri sera era in Portogallo, a Lisbona, per vedere dal vivo l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Benfica ed Ajax. La notizia è emersa dopo che l'ex portiere della Roma Artur si è fotografato con il dirigente viola in uno degli sky box dello stadio. Chissà quali su che giocatori erano le attenzioni del dirigente viola

LE PAROLE DI UN NICO GONZALEZ PIUTTOSTO TIMIDO FUORI DAL CAMPO

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