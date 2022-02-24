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Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

La Fiorentina sembra essere davvero ovunque in questo momento, ieri sera Burdisso era a guardare la Champions League dal vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 16:34
Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax -
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Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ieri sera era in Portogallo, a Lisbona, per vedere dal vivo l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Benfica ed Ajax. La notizia è emersa dopo che l'ex portiere della Roma Artur si è fotografato con il dirigente viola in uno degli sky box dello stadio. Chissà quali su che giocatori erano le attenzioni del dirigente viola

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