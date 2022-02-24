Gonzalez timido fuori dal campo: "Mi chiedono tutti del fantacalcio. Sogno vincita Coppa Italia"

Un timidissimo Nico Gonzalez fuori dal campo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, le parole dell'argentino

Nico Gonzalez ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole dell'esterno argentino viola:

"Sono molto contento di stare alla Fiorentina. Fantacalcio? Non ci gioco, tutti mi chiedono del fantacalcio, ma loro non guardano come giochiamo, chiedono solo i gol. Costo alto? Ma non so cosa vuol dire, non si può parlare di questo, per me conta fare solo una buona partita. Contro il Sassuolo la stiamo preparando bene, sono una squadra molto forte, dobbiamo cercare di portare i tre punti a Firenze, la nostra idea è solo questa non vogliamo pensare ad altro anche se siamo in alto in classifica. Superstizioni? E' importante la settimana per preparare le partite. Mi trovo bene con i nuovi compagni in attacco. Mi vergogno un pò a parlare in italiano. Il mio prossimo obiettivo? Manca tanto alla fine del campionato, siamo in alto in classifica, la Coppa Italia è un sogno per tutta la squadra e per tutta la città. All'inizio la Coppa Italia viene presa un pò cosi, ma noi l'abbiamo presa sempre con la massima concentrazione, poi tutti la vogliono vincere. Vincendo la coppa Italia rimarremo tutti nella storia della Fiorentina"

LE PAROLE DI ODRIOZOLA SUL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/odriozola-a-giugno-scadra-il-contratto-con-la-fiorentina-e-tornero-a-madrid-mi-sto-godendo-firenze/166747/