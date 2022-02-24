Odriozola: "A giugno scadrà il contratto con la Fiorentina e tornerò a Madrid. Mi sto godendo Firenze"

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha parlato della sua avventura a Firenze e del suo futuro, probabilmente a Madrid

Intervista dal giornale spagnolo Okdiario ha parlato il terzino viola Alvaro Odriozola. Queste le sue parole:

"Futuro ancora in viola? È chiaro che il mio contratto con la Fiorentina finisce in estate e tornerò a Madrid. Su questo non ci sono dubbi. C’è una frase che mi piace molto che dice "ieri è passato, domani è un mistero e oggi è un dono". Potrei dire di sì, ma mentirei perché nessuno sa cosa accadrà. Sono concentrato sulla Fiorentina. Mi sto davvero godendo la città, le persone, il club. Madrid? Ancelotti si fidava delle mie qualità, ma ho avuto il Covid e ho dovuto ricominciare da zero, solo una settimana prima dell'inizio del campionato ad agosto. Mi sembrava di non essere onesto con il club occupare un posto in quello spogliatoio. Ancelotti è molto onesto, una persona con cui puoi parlare. Conosce molto bene il Ds della Fiorentina, Daniele Pradè. Ha parlato molto bene di lui, del club e del progetto con il nuovo proprietario. Mi ha spiegato che l'allenatore stava facendo molto bene e aveva un'idea di calcio che poteva adattarsi al mio stile. Non si sbagliava".

DE ZERBI PARLA DELLA SUA SITUAZIONE IN UCRAINA

https://www.labaroviola.com/de-zerbi-resta-bloccato-a-kiev-il-suo-drammatico-racconto-stanotte-ci-hanno-svegliato-le-esplosioni/166745/