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Notizie Ancelotti Fiorentina

Dalla Spagna riportano: “Ancelotti è uno dei nomi per la panchina della Fiorentina”

19 dicembre 2025 16:10

Dodò escluso dai convocati del Brasile: Ancelotti gli preferisce Wesley e Carlos Augusto

01 ottobre 2025 21:47

Ancelotti lascia a casa Dodo: non ci sarà per le partite di qualificazione al mondiale 2026

26 maggio 2025 22:34

Dodo chiamato da Ancelotti nei preconvocati del Brasile. 26 maggio giorno della lista ufficiale

19 maggio 2025 22:53

Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues

14 agosto 2024 23:10

Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia

02 giugno 2024 00:09

Ancelotti: "L'Italia si rivede al top nelle coppe, anche la Fiorentina può vincere domani come l'Atalanta"

28 maggio 2024 18:28

Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"

30 marzo 2024 11:09

Ancelotti nei guai a Madrid, la Procura chiede una pena pari a 4 anni e 9 mesi per frode fiscale

06 marzo 2024 15:28

Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro

19 novembre 2022 23:22

Caressa: "Italiano trasmette alla squadra corrente negativa e ansia. Dovrebbe imparare da Ancelotti"

16 novembre 2022 15:53

Bucchioni rivela: "Ho chiamato Ancelotti e mi disse che Jovic è un grande giocatore ma troppo pigro"

11 ottobre 2022 14:35

Bucchioni rivela: "Ancelotti mi ha detto che Jovic può fare 20 gol in Serie A. Ma dobbiamo dargli tempo"

27 luglio 2022 21:30

Radio Bruno annuncia: "Ancelotti vuole trattenere Jovic a Madrid. Salta la trattativa con la Fiorentina?

29 giugno 2022 18:43

Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"

07 aprile 2022 13:24

Odriozola: "A giugno scadrà il contratto con la Fiorentina e tornerò a Madrid. Mi sto godendo Firenze"

24 febbraio 2022 13:10

Bucchioni sicuro: "Se Ancelotti resta al Real Madrid Odriozola può restare alla Fiorentina"

22 febbraio 2022 14:56

Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"

18 febbraio 2022 16:07

Dalla Spagna, Odriozola sta facendo bene alla Fiorentina, Ancelotti pensa di tenerlo al Real

20 gennaio 2022 12:49

Dalla Spagna, il Real scarta Haaland e vuole Vlahovic per farlo crescere insieme a Benzema

28 dicembre 2021 14:03

Rocio Rodriguez: "Odriozola tornerà al Real Madrid a giugno. Ho saputo che Ancelotti lo segue"

15 dicembre 2021 18:17

Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"

25 giugno 2020 17:57

La Fiorentina ha fatto perdere la testa a De Laurentiis, voleva richiamare Ancelotti ieri dopo la sconfitta

19 gennaio 2020 21:42

Flop Ancelotti, De Laurentiis dice basta, esonerato il tecnico. Arriverà Gattuso al suo posto

11 dicembre 2019 00:39

Fiorentina attenta, Gattuso ha richieste dalla Cina e incontrerà il Napoli in giornata

09 dicembre 2019 11:32

Basile: "Spero che anche i giocatori della Fiorentina chiedano allenamenti più intensi a Montella"

03 dicembre 2019 19:00

Duro scontro tra Ancelotti e De Laurentiis, l'allenatore del Napoli a rischio licenziamento. Le ultime

06 novembre 2019 17:33

Arriva il comunicato del Napoli che dichiara guerra ai giocatori: "Ci tuteleremo in ogni sede legale"

06 novembre 2019 15:59

GDS, rottura Ancelotti-De Laurentiis: ipotesi dimissioni per il tecnico

06 novembre 2019 11:39

Polveriera Napoli, i giocatori decidono di non seguire Ancelotti in ritiro e chiamano gli avvocati

06 novembre 2019 04:16

Clamoroso a Napoli, la squadra decide di non tornare in ritiro, Ancelotti diserta intervista post partita

06 novembre 2019 01:17

Montella attacco ad Ancelotti? "VAR? I favori li dimentichi, mentre quando sbagliano contro di te..."

02 novembre 2019 15:06

Ancelotti grida allo scandalo contro arbitro e Var. Ma sulla simulazione di Mertens a Firenze rimase in silenzio

31 ottobre 2019 03:04

Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..

30 ottobre 2019 19:42

Ancelotti: "Il rigore subito contro la Fiorentina non ha ragione di esistere. Gli altri gol subiti..."

30 agosto 2019 19:22

Ancelotti: “Ho detto ai tifosi viola di andare a casa. Difficile giocare qui. La nostra difesa...”

25 agosto 2019 00:52

Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?

19 aprile 2019 20:11

Ancelotti: "Due punti persi, meritavamo di vincere. Fiorentina pericolosa solo nel primo tempo"

09 febbraio 2019 21:05

Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...”

28 dicembre 2018 16:51

Ancelotti: “Nel primo tempo qualche errore di troppo. Insigne? Il migliore in campo”

15 settembre 2018 20:01

Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida

13 settembre 2018 17:00

Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...

04 settembre 2018 09:39

Ancelotti: "A Napoli per vincere". E De Laurentiis prende di mira Sarri...

11 luglio 2018 15:55

Enrico Chiesa: "Federico cresciuto molto. Ancelotti grande allenatore, non posso dire altro"

01 giugno 2018 09:04

"Ciao Enrico, sono Carlo. Federico sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli?"

31 maggio 2018 12:01

Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...

23 maggio 2018 23:41

Ancelotti: "Ho conosciuto Astori quando era molto giovane, ma era già un esempio di serietà"

08 marzo 2018 23:12

Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''

18 novembre 2017 15:42

Gazzetta: pazza idea Croazia, contattato Ancelotti per guidare la nazionale ai mondiali

19 ottobre 2017 12:59

Milan, con la sconfitta di oggi Montella a rischio esonero. Ecco chi può sostituirlo

01 ottobre 2017 19:44

Bayern, Tuchel sbarca a Monaco: è lui il favorito dopo Ancelotti

30 settembre 2017 12:24

Ancellotti alla Gazzetta dello Sport: "Sono proprio curioso di vedere la Fiorentina"

07 agosto 2017 12:04

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