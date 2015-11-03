Notizie Ancelotti Fiorentina

Dalla Spagna riportano: “Ancelotti è uno dei nomi per la panchina della Fiorentina”
19 dicembre 2025 16:10
Dodò escluso dai convocati del Brasile: Ancelotti gli preferisce Wesley e Carlos Augusto
01 ottobre 2025 21:47
Ancelotti lascia a casa Dodo: non ci sarà per le partite di qualificazione al mondiale 2026
26 maggio 2025 22:34
Dodo chiamato da Ancelotti nei preconvocati del Brasile. 26 maggio giorno della lista ufficiale
19 maggio 2025 22:53
Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues
14 agosto 2024 23:10
Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia
02 giugno 2024 00:09
Ancelotti: "L'Italia si rivede al top nelle coppe, anche la Fiorentina può vincere domani come l'Atalanta"
28 maggio 2024 18:28
Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"
30 marzo 2024 11:09
Ancelotti nei guai a Madrid, la Procura chiede una pena pari a 4 anni e 9 mesi per frode fiscale
06 marzo 2024 15:28
Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro
19 novembre 2022 23:22
Caressa: "Italiano trasmette alla squadra corrente negativa e ansia. Dovrebbe imparare da Ancelotti"
16 novembre 2022 15:53
Bucchioni rivela: "Ho chiamato Ancelotti e mi disse che Jovic è un grande giocatore ma troppo pigro"
11 ottobre 2022 14:35
Bucchioni rivela: "Ancelotti mi ha detto che Jovic può fare 20 gol in Serie A. Ma dobbiamo dargli tempo"
27 luglio 2022 21:30
Radio Bruno annuncia: "Ancelotti vuole trattenere Jovic a Madrid. Salta la trattativa con la Fiorentina?
29 giugno 2022 18:43
Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"
07 aprile 2022 13:24
Odriozola: "A giugno scadrà il contratto con la Fiorentina e tornerò a Madrid. Mi sto godendo Firenze"
24 febbraio 2022 13:10
Bucchioni sicuro: "Se Ancelotti resta al Real Madrid Odriozola può restare alla Fiorentina"
22 febbraio 2022 14:56
Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"
18 febbraio 2022 16:07
Dalla Spagna, Odriozola sta facendo bene alla Fiorentina, Ancelotti pensa di tenerlo al Real
20 gennaio 2022 12:49
Dalla Spagna, il Real scarta Haaland e vuole Vlahovic per farlo crescere insieme a Benzema
28 dicembre 2021 14:03
Rocio Rodriguez: "Odriozola tornerà al Real Madrid a giugno. Ho saputo che Ancelotti lo segue"
15 dicembre 2021 18:17
Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"
25 giugno 2020 17:57
La Fiorentina ha fatto perdere la testa a De Laurentiis, voleva richiamare Ancelotti ieri dopo la sconfitta
19 gennaio 2020 21:42
Flop Ancelotti, De Laurentiis dice basta, esonerato il tecnico. Arriverà Gattuso al suo posto
11 dicembre 2019 00:39
Fiorentina attenta, Gattuso ha richieste dalla Cina e incontrerà il Napoli in giornata
09 dicembre 2019 11:32
Basile: "Spero che anche i giocatori della Fiorentina chiedano allenamenti più intensi a Montella"
03 dicembre 2019 19:00
Duro scontro tra Ancelotti e De Laurentiis, l'allenatore del Napoli a rischio licenziamento. Le ultime
06 novembre 2019 17:33
Arriva il comunicato del Napoli che dichiara guerra ai giocatori: "Ci tuteleremo in ogni sede legale"
06 novembre 2019 15:59
GDS, rottura Ancelotti-De Laurentiis: ipotesi dimissioni per il tecnico
06 novembre 2019 11:39
Polveriera Napoli, i giocatori decidono di non seguire Ancelotti in ritiro e chiamano gli avvocati
06 novembre 2019 04:16
Clamoroso a Napoli, la squadra decide di non tornare in ritiro, Ancelotti diserta intervista post partita
06 novembre 2019 01:17
Montella attacco ad Ancelotti? "VAR? I favori li dimentichi, mentre quando sbagliano contro di te..."
02 novembre 2019 15:06
Ancelotti grida allo scandalo contro arbitro e Var. Ma sulla simulazione di Mertens a Firenze rimase in silenzio
31 ottobre 2019 03:04
Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..
30 ottobre 2019 19:42
Ancelotti: "Il rigore subito contro la Fiorentina non ha ragione di esistere. Gli altri gol subiti..."
30 agosto 2019 19:22
Ancelotti: “Ho detto ai tifosi viola di andare a casa. Difficile giocare qui. La nostra difesa...”
25 agosto 2019 00:52
Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?
19 aprile 2019 20:11
Ancelotti: "Due punti persi, meritavamo di vincere. Fiorentina pericolosa solo nel primo tempo"
09 febbraio 2019 21:05
Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...”
28 dicembre 2018 16:51
Ancelotti: “Nel primo tempo qualche errore di troppo. Insigne? Il migliore in campo”
15 settembre 2018 20:01
Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida
13 settembre 2018 17:00
Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...
04 settembre 2018 09:39
Ancelotti: "A Napoli per vincere". E De Laurentiis prende di mira Sarri...
11 luglio 2018 15:55
Enrico Chiesa: "Federico cresciuto molto. Ancelotti grande allenatore, non posso dire altro"
01 giugno 2018 09:04
"Ciao Enrico, sono Carlo. Federico sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli?"
31 maggio 2018 12:01
Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...
23 maggio 2018 23:41
Ancelotti: "Ho conosciuto Astori quando era molto giovane, ma era già un esempio di serietà"
08 marzo 2018 23:12
Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''
18 novembre 2017 15:42
Gazzetta: pazza idea Croazia, contattato Ancelotti per guidare la nazionale ai mondiali
19 ottobre 2017 12:59
Milan, con la sconfitta di oggi Montella a rischio esonero. Ecco chi può sostituirlo
01 ottobre 2017 19:44
Bayern, Tuchel sbarca a Monaco: è lui il favorito dopo Ancelotti
30 settembre 2017 12:24
Ancellotti alla Gazzetta dello Sport: "Sono proprio curioso di vedere la Fiorentina"
07 agosto 2017 12:04
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