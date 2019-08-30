Ancelotti: "Il rigore subito contro la Fiorentina non ha ragione di esistere. Gli altri gol subiti..."

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole sulla partita contro la Fiorentina:"Mi è rimasto il bel sapore della vittoria su un campo ostico, nonostante le difficoltà evidenz...

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole sulla partita contro la Fiorentina:

"Mi è rimasto il bel sapore della vittoria su un campo ostico, nonostante le difficoltà evidenziate dai tre gol subiti. Uno l'abbiamo preso per un rigore che non esiste, un altro su un calcio d'angolo su cui eravamo impreparati. Gli errori sono stati collettivi, non abbiamo difeso bene tutti. Non si può imputare qualcosa ai singoli. Non era fallo quello di Zielinski, con la stessa onestà dico che il rigore su Mertens non c’era".