Dodò escluso dai convocati del Brasile: Ancelotti gli preferisce Wesley e Carlos Augusto

Delusione per l'esterno della Fiorentina che rimanda l'appuntamento con la maglia verdeoro del Brasile

Nuova esclusione dai convocati del Brasile per il terzino della Fiorentina, Dodò che non è stato inserito nella lista di Mr. Ancelotti per le sfide in programma contro Corea del Sud e Giappone in programma il 10 e 14 ottobre.

L'allenatore emiliano ha deciso di convocare Wesley e Carlos Augusto; due calciatori della nostra serie A che giocano in zone di campo analoghe all'esterno viola.

Il calciatore quindi rimarrà a Firenze e potrà lavorare con i compagni durante la sosta; non esattamente una brutta notizia per la Fiorentina considerando lo scarso rendimento in questo inizio di stagione.

Ecco la lista dei convocati del Brasile pubblicata all'interno del proprio profilo Instagram: