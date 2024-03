Pirlo sminuisce Ancellotti: “Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza”

Andrea Pirlo, oggi allenatore della Sampdoria e campione del mondo nel 2006 con l’Italia, ha parlato di allenatori: «Ancelotti? Come si fa a metterlo davanti a Lippi, Conte o Allegri?. Per doti umane e tecniche Carlo ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma è un’altra cosa».

Nell’intervista rilasciata qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo risponde ad una domanda su chi sia il tecnico a cui si ispira per la sua carriera da allenatore. Pirlo indica alcuni nomi, tra cui quello di Carlo Ancelotti, ma soltanto dal punto di vista umano. Per lui è inammissibile considerare l’allenatore del Real migliore di Lippi, Conte o addirittura di Allegri. Queste le dichiarazioni dell’ex Juventus Pirlo alla Gazzetta dello Sport.

«Ho lavorato coi migliori, imparando da tutti. Ragiono, però, con la mia testa, facendo una sintesi di tutte le esperienze».

«Ancelotti per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma come fai ad indicarlo davanti a Lippi, Conte o Allegri?».

Su Conte e Allegri Pirlo dice: «Sono diversi. Bel gioco o no: comanda chi vince».

Pirlo parla anche di Guardiola «Pep è unico, ama sempre innovarsi. Tuttavia il calcio è sempre più fisico e bisogna aggiornarsi su tutto. Magari anche da chi è meno noto».

Anche tra gli italiani c’è un vento nuovo. Pirlo: «E sempre ad alto livello. De Zerbi sta facendo bene anche in Premier, mentre in A è interessante la traiettoria di Zanetti, Italiano e Thiago Motta».

In Spagna non hanno preso bene le dichiarazioni di Pirlo. As scrive: “Carlo Ancelotti non è il miglior allenatore italiano per Andrea Pirlo. Pirlo non esita a nominare altri leader del suo Paese come Allegri, Lippi o Conte.

Quest’ultimo è stato appena esonerato dal Tottenham per non aver raggiunto gli obiettivi del club londinese.

Anche così, osa metterlo davanti a Carlo, che è riuscito a fare la storia in club come il Real Madrid”.

