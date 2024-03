Disastro Cabral, sbaglia il rigore, l’arbitro ordina di ribatterlo e lo sbaglia ancora. Il video dell’esecuzione

Se a Firenze non è un periodo fortunato per i rigori, le cose non vanno meglio a Cabral, ex centravanti della Fiorentina, adesso al Benfica, che nel corso della gara contro il Chaves ha sbagliato il rigore del possibile vantaggio in un momento della gara in cui il risultato era fissato sullo 0-0. In realtà il centravanti brasiliano ha sbagliato due rigori, ma la prima mancata trasformazione non è stata valida, e l’arbitro ha concesso di ribatterlo ma anche il secondo è stato sbagliato con il portiere avversario che ha facilmente parato. Nella stessa gara, nel corso del primo tempo, il Benfica aveva sbagliato un altro rigore, questa volta con Di Maria. Ecco il video:

Benfica, Jogada, Arthur Cabral, 66m Hugo Souza defende o terceiro penálti esta noite! Arthur Cabral atirou para o mesmo lado, o guarda-redes dos flavienses atira-se e nega novamente o golo aos encarnados.#LigaPortugalBetclic #SLBGDC pic.twitter.com/ifC4dl7Kx4 — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 29, 2024

Benfica, Jogada, Arthur Cabral, 54m Desperdiça o SL Benfica! Primeiro é Arthur Cabral, que não acerta bem na bola e permite a defesa de Hugo Souza. Na recarga, Bah atira por cima.#LigaPortugalBetclic #SLBGDC pic.twitter.com/OBiDt3oCyi — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 29, 2024

LE PAROLE DI GILARDINO SULLA FIORENTINA