Dalla Spagna, Odriozola sta facendo bene alla Fiorentina, Ancelotti pensa di tenerlo al Real

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, considerate le ottime prestazioni di Odriozola con la maglia della Fiorentina, è lo stesso Real Madrid che sta pensando di tenersi il terzino destro classe 95 considerato che il terzino destro titolare del Real, Carvajal, spesso è fuori per infortunio e Ancelotti cerca un rincalzo di valore. Il quotidiano riporta anche che nella Liga il Real Sociedad ha chiesto informazioni per il giocatore della Fiorentina che ricordiamo, è in prestito secco in viola.

BRAIDA PARLA DI ITALIANO