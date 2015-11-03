Notizie As Fiorentina

Pradè: "De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso"
01 gennaio 2025 23:17
Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"
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11 giugno 2022 21:28
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24 febbraio 2022 13:34
Dalla Spagna, Odriozola sta facendo bene alla Fiorentina, Ancelotti pensa di tenerlo al Real
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12 giugno 2021 15:33
Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna
20 maggio 2021 14:58
Ujfalusi: "Ho giocato nella Fiorentina, non sarei mai andato alla Juventus. Serve rispetto"
23 novembre 2020 19:18
AS, anche la Fiorentina si inserisce per Borja Mayoral del Real Madrid
13 settembre 2020 16:53
Dalla Spagna, il Girona è interessato a Cristoforo per il mercato invernale. Il suo contratto...
28 dicembre 2019 21:56
AS, in estate asta tra Barcellona ed Atletico per Simeone. Ma i viola...
10 settembre 2018 08:17
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