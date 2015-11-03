Notizie As Fiorentina

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Pradè: "De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso"

01 gennaio 2025 23:17

Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"

23 giugno 2024 20:53

Dalla Spagna, Fiorentina vuole l'obbligo di riscatto per Jovic. Ramadani guida l'affare: c'è ottimismo

17 giugno 2022 17:24

Dalla Spagna, nuovo nome per il vice-Biraghi: Fiorentina su Angileri del River. Il terzino vuole l'Europa

16 giugno 2022 21:59

Dopo l'oblio di Firenze, è rinato Simeone. Arsenal e West Ham si contengono il Cholito

11 giugno 2022 21:28

Rocio puntualizza: "Non è stato già deciso che Odriozola torna al Real Madrid, smentisco AS"

24 febbraio 2022 13:34

Dalla Spagna, Odriozola sta facendo bene alla Fiorentina, Ancelotti pensa di tenerlo al Real

20 gennaio 2022 12:49

Superlega, Gravina: "Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole"

12 giugno 2021 15:33

Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna

20 maggio 2021 14:58

Ujfalusi: "Ho giocato nella Fiorentina, non sarei mai andato alla Juventus. Serve rispetto"

23 novembre 2020 19:18

AS, anche la Fiorentina si inserisce per Borja Mayoral del Real Madrid

13 settembre 2020 16:53

Dalla Spagna, il Girona è interessato a Cristoforo per il mercato invernale. Il suo contratto...

28 dicembre 2019 21:56

AS, in estate asta tra Barcellona ed Atletico per Simeone. Ma i viola...

10 settembre 2018 08:17

L'edizione online di "As" parla dei viola, la Fiorentina dei figli d'arte incontra il Real Madrid

23 agosto 2017 12:46

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