Dalla Spagna, nuovo nome per il vice-Biraghi: Fiorentina su Angileri del River. Il terzino vuole l’Europa

Fabrizio Angileri è il nuovo nome per la fascia sinistra della Fiorentina. Stando a quanto riportato da As, sul giocatore in scadenza con il River Plate è forte il Getafe, che ha già venduto il terzino Olivera al Napoli, ma in Serie A è fitta la concorrenza. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, intatti, ci sarebbe l’interesse di Bologna, Lazio e Fiorentina per giocatore classe ’94. Il desiderio del sudamericano è di fare il salto in Europa, motivo per il quale ha rifiutato il Flamengo.

Retroscena: Torreira voleva comprare casa a Firenze per la sua famiglia