L'edizione online di "As" parla dei viola, la Fiorentina dei figli d'arte incontra il Real Madrid

Il quotidiano di casa Madrid punta i riflettori sui figli d'arte per raccontare la Fiorentina, da Hagi a Chiesa fino ad arrivare al Cholito

Questo è quello che scrive il quotidiano madridista "As" sulla Fiorentina che questa sera incontrerà il Real Madrid:

"La Fiorentina che dovrà affrontare il Real Madrid al Trofeo Bernabeu ha diversi nomi illustri nella loro squadra. Federico Chiesa, Ianis Hagi e il nuovo acquisto Giovanni Simeone, ragazzi che di calcio hanno vissuto fin dall'infanzia a casa dopo che i loro genitori hanno trionfato da giocatori e anche loro stanno cercando di fare la stessa cosa con il club viola"