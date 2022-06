Dopo l’oblio di Firenze, è rinato Simeone. Arsenal e West Ham si contengono il Cholito

Tutti pazzi per Giovanni Simeone. La grande stagione condita da ben 17 reti, non è passata inosservata, sopratutto in Premier League. Il Cholito piace molto all’Arsenal che sarebbe pronta a formulare un’offera al Verona. Ma non ci sono solo i Gunners sull’attaccante argentino. Secondo quanto riportato l’edizione odierna di AS, anche il West Ham sarebbe sulle orme dell’argentino.

La Fiorentina ha deciso di interrompere, per il momento, i contatti con Torreira