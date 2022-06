La Fiorentina ha deciso di interrompere, per adesso, tutti i contatti con il procuratore di Torreira

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Grillitsch, il centrocampista austriaco arriva in viola a parametro con un contratto di 2 milioni a stagione circa, la Fiorentina ha deciso di interrompere, almeno per il momento, i dialoghi con il procuratore di Torreira. Il regista uruguaiano non è stato riscattato dalla Fiorentina per la cifra pattuita con l’Arsenal di 15 milioni (pagabili in 6 rate) perchè il procuratore del giocatore ha cambiato le richieste delle sue commissioni e questa scelta non è affatto piaciuta alla società viola, in particolar modo a Rocco Commisso, sempre molto attento a queste dinamiche. Dunque, almeno per il momento, la Fiorentina si guarda intorno.

Flavio Ognissanti

IL CORRIERE FIORENTINO FA UN ALTRO NOME, DZEKO