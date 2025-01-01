Pradè: "De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso"

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS circa le eccellenti prestazioni di David De Gea, Pradè ha raccontato di come è riuscito ad acquistarlo

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo As, condividendo i dettagli sull’arrivo di David De Gea in maglia viola e il suo impatto sulla squadra.

"Siamo stati bravi e rapidi a cogliere l’occasione. Tutto si è risolto in breve tempo. David aveva molte offerte, ma il desiderio di giocare in Serie A e in una città come Firenze ha fatto la differenza. La società, l’allenatore e il presidente Rocco Commisso hanno lavorato insieme per chiudere in tempi rapidissimi, con il pieno appoggio del presidente che ha semplificato le procedure", ha spiegato Pradè.

Nonostante un anno di inattività, il DS ha poi elogiato il portiere spagnolo:

"Non avevamo dubbi sulle sue capacità tecniche e umane. Sapevamo che non aveva mai smesso di allenarsi, e siamo sempre stati tranquilli. David è un campione, dentro e fuori dal campo, un leader e un esempio per tutti. La sua dedizione negli allenamenti sta aiutando il gruppo a crescere e ad affrontare anche le sfide più difficili. Parliamo di un portiere che meno di due anni fa era considerato uno dei migliori al mondo".

Pradè ha infine commentato un possibile ritorno di De Gea in Nazionale:

"La Spagna può contare su grandi portieri, e De La Fuente ha molte opzioni a disposizione. Non conosco le loro gerarchie, ma se David avrà l’opportunità di tornare in Nazionale, i tifosi spagnoli potranno stare più che tranquilli su chi difenderà la loro porta".

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