Palladino subito carico: "Come iniziare l'anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti"

Il tecnico della Fiorentina caricato dall'abbraccio del Franchi saluta un nuovo anno carico di aspettative e di ambizioni nuove

Oggi lo stadio Artemio Franchi è stato teatro di un’atmosfera davvero speciale, grazie al primo allenamento dell’anno della Fiorentina, tenuto a porte aperte. L’iniziativa ha raccolto l’entusiasmo di circa 5.000 tifosi accorsi per sostenere la squadra e dare il via al 2025 in vista del match contro il Napoli.

Raffaele Palladino, tecnico viola, ha contribuito a caricare l’ambiente condividendo sui social una Storia Instagram che ha celebrato la giornata. Con una didascalia significativa, ha scritto:

"Come iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti", immortalando così lo spirito di festa.

TMW: “Cataldi e Gosens verrano riscattati, per De Gea verrà attivata l’opzione fino al 2025/26”

https://www.labaroviola.com/tmw-cataldi-e-gosens-verrano-riscattati-per-de-gea-verra-attivata-lopzione-fino-al-2025-26/282990/