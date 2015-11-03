Notizie Allenamento Fiorentina

Crisi Fiorentina: Pioli cancella il giorno libero e squadra al lavoro in vista del derby
22 settembre 2025 17:56
Palladino subito carico: "Come iniziare l'anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti"
01 gennaio 2025 22:31
Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"
30 maggio 2023 20:28
Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga
15 febbraio 2023 11:03
Testa al Twente, Igor recuperato, unico assente Zurkowski, gruppo al completo
22 agosto 2022 14:51
Kokorin segna un grande gol in allenamento, rovesciata ad incrociare di destro dopo respinta
07 febbraio 2022 15:54
Il video del primo gol in allenamento di Ikonè alla Fiorentina, sinistro piazzato su assist di Castrovilli
03 gennaio 2022 17:27
VIDEO, Ribery show in allenamento, in un colpo solo salta tutti i difensori e fa segnare a porta vuota
17 marzo 2021 16:03
Nazione, Fiorentina, riposo finito, stamattina tornano gli allenamenti. Ribery e Caceres da valutare
09 febbraio 2021 09:01
VIDEO, Prandelli dirige il primo allenamento con la Fiorentina. Ribery si allena sotto i suoi occhi
10 novembre 2020 19:56
Infortunato? No, Ribery sta benissimo e in allenamento compie uno stop fuori dal normale...VIDEO
09 ottobre 2020 17:11
Le foto del primo allenamento della Fiorentina, nuova divisa firmata da Kappa
24 agosto 2020 20:51
VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area
24 ottobre 2019 18:14
Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…
08 maggio 2019 22:24
ACF, Federico Chiesa è stato colpito da un lieve attacco febbrile che non gli ha permesso di allenarsi
03 maggio 2019 13:58
Milinkovic-Savic e la super rovesciata in allenamento: così il "sergente" si prepara per la Fiorentina
24 novembre 2017 14:59
ACF: venerdì allenamento a porte aperte al Franchi. Ecco tutte le info utili per i tifosi...
21 novembre 2017 17:40
Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale
05 ottobre 2017 12:31
Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco...
10 luglio 2017 10:46
Un allenamento a porte aperte e i continui richiami a Gonzalo Rodriguez, il coro per lui..
02 dicembre 2016 13:03
L'ACF aveva deciso per un allenamento a porte aperte. Ma poi il Rugby...
15 novembre 2016 18:09
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