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Notizie Allenamento Fiorentina

Crisi Fiorentina: Pioli cancella il giorno libero e squadra al lavoro in vista del derby

22 settembre 2025 17:56

Palladino subito carico: "Come iniziare l'anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti"

01 gennaio 2025 22:31

Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"

30 maggio 2023 20:28

Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga

15 febbraio 2023 11:03

Testa al Twente, Igor recuperato, unico assente Zurkowski, gruppo al completo

22 agosto 2022 14:51

Kokorin segna un grande gol in allenamento, rovesciata ad incrociare di destro dopo respinta

07 febbraio 2022 15:54

Il video del primo gol in allenamento di Ikonè alla Fiorentina, sinistro piazzato su assist di Castrovilli

03 gennaio 2022 17:27

VIDEO, Ribery show in allenamento, in un colpo solo salta tutti i difensori e fa segnare a porta vuota

17 marzo 2021 16:03

Nazione, Fiorentina, riposo finito, stamattina tornano gli allenamenti. Ribery e Caceres da valutare

09 febbraio 2021 09:01

VIDEO, Prandelli dirige il primo allenamento con la Fiorentina. Ribery si allena sotto i suoi occhi

10 novembre 2020 19:56

Infortunato? No, Ribery sta benissimo e in allenamento compie uno stop fuori dal normale...VIDEO

09 ottobre 2020 17:11

Le foto del primo allenamento della Fiorentina, nuova divisa firmata da Kappa

24 agosto 2020 20:51

VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area

24 ottobre 2019 18:14

Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…

08 maggio 2019 22:24

ACF, Federico Chiesa è stato colpito da un lieve attacco febbrile che non gli ha permesso di allenarsi

03 maggio 2019 13:58

Milinkovic-Savic e la super rovesciata in allenamento: così il "sergente" si prepara per la Fiorentina

24 novembre 2017 14:59

ACF: venerdì allenamento a porte aperte al Franchi. Ecco tutte le info utili per i tifosi...

21 novembre 2017 17:40

Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale

05 ottobre 2017 12:31

Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco...

10 luglio 2017 10:46

Un allenamento a porte aperte e i continui richiami a Gonzalo Rodriguez, il coro per lui..

02 dicembre 2016 13:03

L'ACF aveva deciso per un allenamento a porte aperte. Ma poi il Rugby...

15 novembre 2016 18:09

La Fiorentina chiama i suoi tifosi, giovedì allenamento a porte aperte al Franchi dalle 17.30

15 agosto 2016 11:02

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