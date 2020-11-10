VIDEO, Prandelli dirige il primo allenamento con la Fiorentina. Ribery si allena sotto i suoi occhi
Il primo allenamento diretto da Cesare Prandelli con la Fiorentina. Discorso alla squadra prima di iniziare la seduta
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2020 19:56
Ecco il video del primo allenamento di Cesare Prandelli da nuovo allenatore della Fiorentina. In gruppo Borja Valero mentre il capitano German Pezzella ha lavorato in palestra. Prima di iniziare la seduta, Prandelli ha voluto parlare con la squadra
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