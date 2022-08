Testa al Twente, Igor recuperato, unico assente Zurkowski, gruppo al completo

Filtra ottimismo dal centro sportivo della Fiorentina, dove la squadra di Vincenzo Italiano ha completato l’odierna seduta di allenamento facendo registrare il rientro in gruppo del brasiliano Igor. Rosa dunque al completo (se si considera che l’unico assente è il fuori lista Zurkowski) in vista del delicato impegno di Giovedì in Olanda contro il Twente.

I viola, forti della vittoria per due reti a uno nella gara d’andata, potranno contare su due risultati su tre per centrare la qualificazione.

