Criscitiello esalta la Fiorentina: “Hanno preso una delle mezze ali più forti del campionato. Barak top”

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di Barak, ad un passo dalla Fiorentina, questo quello che scrive nel suo editoriale per TMW

“A Firenze, quest’anno, stanno facendo grandi cose. Mercato intelligente e serio. L’arrivo di Barak dal Verona è una chicca che non tutti possono capire ed apprezzare. Barone e Pradè hanno preso una delle mezze ali più forti del nostro campionato. Ad Udine si era espresso a metà perché non si era mai integrato, a Lecce e Verona è esploso perché ha sentito la fiducia di società e ambiente. A Firenze potrà chiudere il cerchio e far capire alle grandi che lui è diventato grande. Se la viola non si incarta potrà essere la vera rivelazione di questo campionato.”

