Zanetti: “Grande partita, mai preoccupato, concesso poco. Ci farebbe comodo qualcuno della Fiorentina”

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti è intervenuto in sala stampa dopo la gara contro la Fiorentina, le sue parole:

“Il punto conta perchè muove la classifica, abbiamo incontrato una squadra forte che lotta per l’Europa, mi porto a casa un grande risultato, la squadra ha concesso pochissimo nonostante l’inferiorità numerica, questo

Quando si rimane in 10 spesso si perde, se questo non avviene vuol dire che hai fatto bene, non ero preoccupato, ho visto i miei ragazzi in palla, erano sul pezzo, abbiamo portato a casa il frutto del lavoro, noi lottiamo per un obiettivo diverso, bene cosi

La Fiorentina è una squadra molto aggressiva che non ti lascia molto spazio, quando lo abbiamo fatto siamo andati in porta, abbiamo avuto le nostre occasioni, prima con Destro e poi con Lammers. Abbiamo avuto l’umiltà di giocare questa partita, ed è per questo che abbiamo fatto punti nonostante gli episodi non siano andati bene, ma non è sfortuna

Il progetto era di rimanere uno contro uno a campo aperto perchè la Fiorentina veniva da tante partite ravvicinate, nel calcio bisogna anche far fronte alle variabili. Dirò ai ragazzi di non rimanere su questa gara, a prescindere dal risultato analizzeremo gli episodi, adesso dobbiamo comprendere i nuovi

Il presidente ha detto che siamo stati eroici? Siamo stati straordinari, non era semplice, ci alleniamo a difendere in inferiorità numerica. I nostri attaccanti sono stati bravi nella loro prestazione anche difensiva, contento per Destro, ci darà una grandissima mano. Kouamè? Ci farebbe comodo qualche esubero della Fiorentina ma sarei già contento se non partisse nessuno, abbiamo dei buchi al livello numerico, io non chiedo mai nessuno. Abbiamo tanti talenti pronti a esplodere.

