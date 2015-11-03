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Notizie Zanetti Fiorentina

Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero

31 gennaio 2026 23:49

Zanetti: "La Fiorentina può infilare un filotto vincente, impensabile resti in questa situazione" "

14 dicembre 2025 18:08

Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"

11 luglio 2025 14:11

Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"

02 maggio 2025 15:54

Da Verona, niente conferenza stampa per Zanetti. Questa mattina la rifinitura in vista della Fiorentina

22 febbraio 2025 16:20

Verona, Zanetti: "Valentini dimostra di avere voglia e carattere. Può partire titolare contro il Milan"

14 febbraio 2025 15:55

Zanetti: "Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto"

31 gennaio 2025 13:29

Zanetti: "Non era facile ripetersi contro questa Fiorentina. Nel primo tempo abbiamo speso tanto"

10 novembre 2024 17:58

Palladino-Zanetti: chi gioca in casa vince. Il tecnico viola 'gradisce' il Verona

09 novembre 2024 19:08

Verona, Zanetti: "Con la Fiorentina non sono ammessi cali. Dopo la Roma cavalchiamo l'entusiasmo"

08 novembre 2024 14:48

Zanetti incorona Nico Gonzalez: "È un grandissimo giocatore, il più forte della Fiorentina"

05 luglio 2023 22:42

Sampdoria, quattro mesi per evitare il fallimento. Ma Zanetti non acquisterà il club: situazione finanziaria compromessa

01 marzo 2023 22:24

Zanetti: "Non abbiamo vinto perchè la Fiorentina ha alzato la qualità, è un buon risultato"

19 febbraio 2023 17:46

Zanetti ammette: "All'andata contro la Fiorentina fu gara a senso unico, domani sarà diverso"

18 febbraio 2023 14:42

Zanetti, lezione alla Fiorentina: "Avere Vicario è come prendere un bomber da 20 milioni"

20 ottobre 2022 16:08

Zanetti esclude ancora Bajrami per colpa della sua vicinanza alla Fiorentina: "Alcune cose vanno oltre"

31 agosto 2022 18:29

Zanetti: "Zurkowski ci tiene a tornare a Empoli perché si sente questa maglia cucita addosso"

27 agosto 2022 13:33

Zanetti: "Grande partita, mai preoccupato, concesso poco. Ci farebbe comodo qualcuno della Fiorentina"

21 agosto 2022 21:36

Zanetti: "Se vogliamo vincere contro la Fiorentina non dobbiamo pensarci. Loro non sanno aspettarci"

20 agosto 2022 14:31

Zanetti strizza l'occhio a Zurkowski: "Giocatore perfetto per noi. Saremmo felici di riaverlo a Empoli"

01 agosto 2022 21:27

Dopo le ultime sconfitte, tra cui quella con la Fiorentina, il Venezia ha deciso di esonerare Zanetti

27 aprile 2022 13:48

Zanetti applaude: "Miglior stadio visto fino ad ora. In campo notevole differenza, abbiamo fatto male"

16 aprile 2022 19:12

Zanetti carica il Venezia: "Anche all'andata era impossibile vincere e invece lo abbiamo fatto"

14 aprile 2022 16:25

Brutte notizie per il Venezia, il terzino Ebuei salterà la sfida di sabato contro la Fiorentina

13 aprile 2022 16:41

Henry espulso salta lo Spezia. Zanetti si infuria, insulti e bestemmie e sfiorano la rissa in campo

21 marzo 2022 12:20

Zanetti: "Vinci contro la Fiorentina e ti senti forte, ma siamo scarsi e forse andremo in B"

27 ottobre 2021 13:40

Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"

18 ottobre 2021 10:34

Zanetti dà la colpa alla Fiorentina: "Il contratto andava rinnovato prima, errore di Commisso"

13 ottobre 2021 19:44

Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"

14 giugno 2021 13:10

C.Zanetti: "Mi aspettavo di più da Prandelli. La Fiorentina è una rosa da settimo-ottavo posto"

05 marzo 2021 21:25

Martinez Quarta: "Non ho problemi a giocare nella difesa a tre, sono già pronto. Sul mio trasferimento..."

23 ottobre 2020 17:52

C. Zanetti: “La Fiorentina decise di vendermi all’Inter, ci rimasi male. Tifavo viola”

10 aprile 2020 15:18

C. Zanetti: "I viola hanno pagato l'assenza di Ribéry-Chiesa. Pulgar? Ancora inespresso. Credo che Commisso..."

14 febbraio 2020 22:32

Benassi: "Esordio in A indimenticabile, ma oggi sono più maturo. Ricordo quando Zanetti mi disse..."

15 febbraio 2019 13:31

Zanetti: "Jovetic? Se torna motivato è un lusso per la Fiorentina"

12 novembre 2016 16:07

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