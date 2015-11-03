Notizie Zanetti Fiorentina

Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero
31 gennaio 2026 23:49
Zanetti: "La Fiorentina può infilare un filotto vincente, impensabile resti in questa situazione" "
14 dicembre 2025 18:08
Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"
11 luglio 2025 14:11
Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"
02 maggio 2025 15:54
Da Verona, niente conferenza stampa per Zanetti. Questa mattina la rifinitura in vista della Fiorentina
22 febbraio 2025 16:20
Verona, Zanetti: "Valentini dimostra di avere voglia e carattere. Può partire titolare contro il Milan"
14 febbraio 2025 15:55
Zanetti: "Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto"
31 gennaio 2025 13:29
Zanetti: "Non era facile ripetersi contro questa Fiorentina. Nel primo tempo abbiamo speso tanto"
10 novembre 2024 17:58
Palladino-Zanetti: chi gioca in casa vince. Il tecnico viola 'gradisce' il Verona
09 novembre 2024 19:08
Verona, Zanetti: "Con la Fiorentina non sono ammessi cali. Dopo la Roma cavalchiamo l'entusiasmo"
08 novembre 2024 14:48
Zanetti incorona Nico Gonzalez: "È un grandissimo giocatore, il più forte della Fiorentina"
05 luglio 2023 22:42
Sampdoria, quattro mesi per evitare il fallimento. Ma Zanetti non acquisterà il club: situazione finanziaria compromessa
01 marzo 2023 22:24
Zanetti: "Non abbiamo vinto perchè la Fiorentina ha alzato la qualità, è un buon risultato"
19 febbraio 2023 17:46
Zanetti ammette: "All'andata contro la Fiorentina fu gara a senso unico, domani sarà diverso"
18 febbraio 2023 14:42
Zanetti, lezione alla Fiorentina: "Avere Vicario è come prendere un bomber da 20 milioni"
20 ottobre 2022 16:08
Zanetti esclude ancora Bajrami per colpa della sua vicinanza alla Fiorentina: "Alcune cose vanno oltre"
31 agosto 2022 18:29
Zanetti: "Zurkowski ci tiene a tornare a Empoli perché si sente questa maglia cucita addosso"
27 agosto 2022 13:33
Zanetti: "Grande partita, mai preoccupato, concesso poco. Ci farebbe comodo qualcuno della Fiorentina"
21 agosto 2022 21:36
Zanetti: "Se vogliamo vincere contro la Fiorentina non dobbiamo pensarci. Loro non sanno aspettarci"
20 agosto 2022 14:31
Zanetti strizza l'occhio a Zurkowski: "Giocatore perfetto per noi. Saremmo felici di riaverlo a Empoli"
01 agosto 2022 21:27
Dopo le ultime sconfitte, tra cui quella con la Fiorentina, il Venezia ha deciso di esonerare Zanetti
27 aprile 2022 13:48
Zanetti applaude: "Miglior stadio visto fino ad ora. In campo notevole differenza, abbiamo fatto male"
16 aprile 2022 19:12
Zanetti carica il Venezia: "Anche all'andata era impossibile vincere e invece lo abbiamo fatto"
14 aprile 2022 16:25
Brutte notizie per il Venezia, il terzino Ebuei salterà la sfida di sabato contro la Fiorentina
13 aprile 2022 16:41
Henry espulso salta lo Spezia. Zanetti si infuria, insulti e bestemmie e sfiorano la rissa in campo
21 marzo 2022 12:20
Zanetti: "Vinci contro la Fiorentina e ti senti forte, ma siamo scarsi e forse andremo in B"
27 ottobre 2021 13:40
Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"
18 ottobre 2021 10:34
Zanetti dà la colpa alla Fiorentina: "Il contratto andava rinnovato prima, errore di Commisso"
13 ottobre 2021 19:44
Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"
14 giugno 2021 13:10
C.Zanetti: "Mi aspettavo di più da Prandelli. La Fiorentina è una rosa da settimo-ottavo posto"
05 marzo 2021 21:25
Martinez Quarta: "Non ho problemi a giocare nella difesa a tre, sono già pronto. Sul mio trasferimento..."
23 ottobre 2020 17:52
C. Zanetti: “La Fiorentina decise di vendermi all’Inter, ci rimasi male. Tifavo viola”
10 aprile 2020 15:18
C. Zanetti: "I viola hanno pagato l'assenza di Ribéry-Chiesa. Pulgar? Ancora inespresso. Credo che Commisso..."
14 febbraio 2020 22:32
Benassi: "Esordio in A indimenticabile, ma oggi sono più maturo. Ricordo quando Zanetti mi disse..."
15 febbraio 2019 13:31
Zanetti: "Jovetic? Se torna motivato è un lusso per la Fiorentina"
12 novembre 2016 16:07
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