Sampdoria, quattro mesi per evitare il fallimento. Ma Zanetti non acquisterà il club: situazione finanziaria compromessa

Sembra ormai segnato il destino della Sampdoria. La società blucerchiata, attualmente ultima in classifica in Serie A, rischia seriamente di scomparire dal calcio professionistico alla fine di questa stagione. Come riporta la Repubblica, l’imprenditore, nonché ex presidente del Bologna, Massimo Zanetti avrebbe deciso di desistere dalla sua volontà di acquistare il club a causa dell’ormai irrimediabilmente compressa situazione finanziaria del sodalizio ligure.

Non è detta in ogni caso l’ultima parola, essendo stati fissati in 120 giorni i termini che vietano ai creditori di poter fare istanza di fallimento nei confronti della Sampdoria, dando così la possibilità al club di trovare le migliori soluzioni possibili per tentare di uscire da una crisi economica che appare a questo punto inconvertibile.

ENTUSIASMO ALLE STELLE AL FIORENTINA STORE