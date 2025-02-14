Verona, Zanetti: "Valentini dimostra di avere voglia e carattere. Può partire titolare contro il Milan"

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di San Siro contro il Milan, dove si è soffermato anche su Nicolas Valentini, difensore arrivato a genna...

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di San Siro contro il Milan, dove si è soffermato anche su Nicolas Valentini, difensore arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Valentini si candida per un posto da titolare. Mi è piaciuto molto quando è entrato in campo, con tanto carattere e voglia (contro l'Atalanta, ndr.). Duda è uno di quei 4 o 5 giocatori determinanti per noi, e in certi momenti, senza alcuni giocatori, non riusciamo a resistere ai momenti di difficoltà. Questo non significa che deve essere tutto sulle sue spalle, perché anche i più giovani possono sbagliare, ma devono anche crescere. La mancanza di questi giocatori non può essere un alibi. Tutti devono crescere dal punto di vista caratteriale".