Da Verona, niente conferenza stampa per Zanetti. Questa mattina la rifinitura in vista della Fiorentina

Il Verona si sta preparando per affrontare la Fiorentina. Ieri, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita, alll'antivigilia dell'incontro. Diversamente, Paolo Zan...

Il Verona si sta preparando per affrontare la Fiorentina. Ieri, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita, alll'antivigilia dell'incontro. Diversamente, Paolo Zanetti ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, come riportato da Calcio Hellas, e si esprimerà solo nel pre-partita.

Stamattina l'allenamento di rifinitura per il Verona, durante il quale Zanetti e i suoi ragazzi si concentreranno sugli ultimi dettagli prima della sfida con la Fiorentina. L'obiettivo del tecnico gialloblù è quello di unire al massimo la squadra, con lo scopo di raggiungere la salvezza.