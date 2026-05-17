Siparietto Toni-Grosso: “Ho casa a Firenze se ti serve”. L’allenatore replica: “Ora penso al Sassuolo”

Toni a modo suo ha provato a scherzare con Grosso sulla possibilità di allenare la Fiorentina la prossima stagione

È andato in onda a DAZN un divertente siparietto tra Luca Toni e Fabio Grosso. L’allenatore del Sassuolo e intervenuto dopo la partita del suo Sassuolo con il Lecce, al momento delle domande è intervenuto Toni in modo scherzoso: “Fabio io ho casa Firenze, se ti serve qualcosa cercami”.

L’allenatore neroverde ha replicato ridendo: “Luca sei sempre pungente nelle domande. Ma per adesso io penso al Sassuolo, oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti, adesso l’ultimo sforzo e poi penseremo al futuro”. Anche Bazzani è intervenuto scherzand: “Io ce l’ho a Bologna”.