Notizie Hellas Verona Fiorentina Fiorentina

Repubblica: “Fiorentina, a Verona serve massima concentrazione per evitare gli errori del passato”
03 aprile 2026 10:55
Nazione: "Settore ospiti vuoto al Bentegodi, stop al gemellaggio dopo il divieto dell'Osservatorio "
02 aprile 2026 10:29
I convocati della Fiorentina verso il Verona: out Colpani e Gudmundsson, Adli non recupera
22 febbraio 2025 16:57
Da Verona, niente conferenza stampa per Zanetti. Questa mattina la rifinitura in vista della Fiorentina
22 febbraio 2025 16:20
Da Verona, l'esordio dal 1' di Valentini è positivo. Zanetti lo schiererà titolare contro la Fiorentina
17 febbraio 2025 16:12
Palmeri: "Strano il rigore concesso al Verona contro la Fiorentina, Noslin spinge e provoca la papera"
05 maggio 2024 18:32
Castrovilli: "Dispiace per il risultato, ma mercoledì sarà come una finale. Dedico il gol a mio figlio"
05 maggio 2024 18:09
Bucchioni: "Milenkovic è in condizioni inguardabili. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l'arbitro"
05 maggio 2024 17:54
Baroni: "Abbiamo ridotto il potenziale offensivo della Fiorentina. Il lavoro di Italiano è straordinario"
05 maggio 2024 17:45
Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"
05 maggio 2024 17:31
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