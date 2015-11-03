Notizie Hellas Verona Fiorentina Fiorentina

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Repubblica: “Fiorentina, a Verona serve massima concentrazione per evitare gli errori del passato”

03 aprile 2026 10:55

Nazione: "Settore ospiti vuoto al Bentegodi, stop al gemellaggio dopo il divieto dell'Osservatorio "

02 aprile 2026 10:29

I convocati della Fiorentina verso il Verona: out Colpani e Gudmundsson, Adli non recupera

22 febbraio 2025 16:57

Da Verona, niente conferenza stampa per Zanetti. Questa mattina la rifinitura in vista della Fiorentina

22 febbraio 2025 16:20

Da Verona, l'esordio dal 1' di Valentini è positivo. Zanetti lo schiererà titolare contro la Fiorentina

17 febbraio 2025 16:12

Palmeri: "Strano il rigore concesso al Verona contro la Fiorentina, Noslin spinge e provoca la papera"

05 maggio 2024 18:32

Castrovilli: "Dispiace per il risultato, ma mercoledì sarà come una finale. Dedico il gol a mio figlio"

05 maggio 2024 18:09

Bucchioni: "Milenkovic è in condizioni inguardabili. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l'arbitro"

05 maggio 2024 17:54

Baroni: "Abbiamo ridotto il potenziale offensivo della Fiorentina. Il lavoro di Italiano è straordinario"

05 maggio 2024 17:45

Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"

05 maggio 2024 17:31

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