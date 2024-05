Castrovilli: “Dispiace per il risultato, ma mercoledì sarà come una finale. Dedico il gol a mio figlio”

Gaetano Castrovilli ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina nel post gara contro l’Hellas Verona. Le sue parole:

“Ci dispiace del risultato, ma penso che dobbiamo archiviare questa partita perché mercoledì ci aspetta una finale. Il primo tempo potevamo far meglio davanti, potevamo essere più concreti. Più gol fai e più è difficile per gli avversari riprenderla. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché ce lo stiamo portando dietro da un anno. Sono stati 2 anni dove sono stato tanto sfortunato, però grazie alla mia famiglia, alla società e ai miei compagni sono tornato e sono contento per questo gol che dedico a mio figlio. In questi mesi è stata la mia forza, la mia rinascita. Mercoledì sarà una semifinale, ma penso sia finale. Dobbiamo ripetere la stessa partita dell’andata, ma dobbiamo essere più concreti. All’andata il risultato poteva essere più largo. Dobbiamo ripetere la stessa partita e migliorare questo aspetto”.

