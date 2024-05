Italiano: “Sul gol del Verona c’è un netto fallo di mano. L’errore sul rigore non possiamo farlo mercoledì”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Verona, queste le sue parole:

“Siamo andati sotto su una nostra ingenuità, poi l’abbiamo presa in mano, ennesimo palo preso, potevamo andare in vantaggio. Il gol del del Verona è viziato da un fallo netto di mano di Lazovic, non per attaccarci agli episodi. Mi dispiace molto per come è andata, potevamo fare meglio nel secondo tempo. Quando siamo andati sotto abbiamo tentato il tutto per tutto per pareggiarla, abbiamo messo dentro tutta la qualità offensiva che avevamo e siamo andati vicini al pareggio. Gli episodi ci sono girati male, vedi il primo gol in cui abbiamo fatto errori. Oggi abbiamo ruotato tanti giocatori, dobbiamo prepararci alla gara importante di mercoledi. L’errore fatto oggi sul rigore non dobbiamo farlo in semifinale, è un campo caldo, contro un avversario che ci metterà in difficoltà. La squadra giocando ogni 3 giorni deve recuperare le energie, dobbiamo arrivare al meglio ad ogni appuntamento per il nostro obiettivo che è quello di superare il turno”

