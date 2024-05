Bucchioni: “Milenkovic è in condizioni inguardabili. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l’arbitro”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha commentato la prestazione dei viola nel match di Verona. Le sue parole:

“Rabbia, ma io sono realista: che differenza c’era tra la Fiorentina e Verona dal punto di vista tecnico? Il Verona voleva fortemente salvarsi, la motivazione ha fatto la sua parte. Gli errori individuali sono stati tanti e sono preoccupato per mercoledì, anche perché Milenkovic è in condizioni inguardabili. Pensa a rinviare come devi, non pensare alla mano. Ranieri e Christensen altro errore. La qualità di Castrovilli si vede, la sua superiorità tecnica spicca rispetto agli altri. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l’arbitro, per la gestione della partita. Io non so come quest’arbitro faccia ad arbitrare in Serie A, perché fischiava falli quando non c’erano e non fischiava quando c’erano. Questo arbitro non capisce cos’è il gioco del calcio. Partita di una mediocrità assurda. Il problema della Fiorentina è che non fa nulla adesso nonostante le fatiche delle altre squadre. Il focus deve essere sulla partita di mercoledì sera. Son tanti i giocatori la cui mentalità è quella da ciclo finito, come Milenkovic e Bonaventura che oggi non ne ha indovinata una. Concentriamoci su mercoledì”.

ITALIANO: “SUL GOL DEL VERONA C’È UN NETTO FALLO DI MANO. L’ERRORE SUL RIGORE NON POSSIAMO FARLO MERCOLEDÌ”