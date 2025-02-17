Da Verona, l'esordio dal 1' di Valentini è positivo. Zanetti lo schiererà titolare contro la Fiorentina

A gennaio, il Verona ha deciso di rinforzarsi in difesa, ingaggiando anche Nicolas Valentini in prestito dalla Fiorentina. Il difensore ha offerto una buona prestazione contro l'Atalanta, nonostante i...

A gennaio, il Verona ha deciso di rinforzarsi in difesa, ingaggiando anche Nicolas Valentini in prestito dalla Fiorentina. Il difensore ha offerto una buona prestazione contro l'Atalanta, nonostante il pesante risultato, e ha poi debuttato da titolare con ottimi segnali contro il Milan, sebbene la partita si sia conclusa con una sconfitta per 1-0. Secondo quanto riportato da L'Arena, Valentini sarà nuovamente schierato da Zanetti nell'undici titolare contro la Fiorentina, nel match valido per il 26° turno di Serie A che si disputerà al Bentegodi. Sarà sicuramente una partita speciale per lui, visto che il suo cartellino appartiene al club viola.