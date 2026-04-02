Nazione: "Settore ospiti vuoto al Bentegodi, stop al gemellaggio dopo il divieto dell'Osservatorio "

La sfida tra Verona e Fiorentina al Bentegodi sarà caratterizzata da un’assenza pesante: quella dei tifosi viola nel settore ospiti, che resterà vuoto. Una situazione insolita che interrompe una stori...

La sfida tra Verona e Fiorentina al Bentegodi sarà caratterizzata da un’assenza pesante: quella dei tifosi viola nel settore ospiti, che resterà vuoto. Una situazione insolita che interrompe una storica tradizione di gemellaggio tra le due tifoserie, nata negli anni ’70 e da sempre simbolo di amicizia oltre la rivalità sportiva. In questo contesto, il silenzio sugli spalti rischia di pesare più di qualsiasi coro.

Il divieto è legato alla decisione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, presa dopo gli scontri del 18 gennaio tra sostenitori della Fiorentina e della Roma. La misura vieta le trasferte ai tifosi viola fino al termine della stagione e, per questa gara, impedisce anche ai residenti a Firenze e provincia di acquistare biglietti negli altri settori dello stadio. Nonostante ciò, qualche presenza sarà comunque possibile grazie a tifosi provenienti da altre zone, anche se in modo meno evidente.

Fuori dallo stadio, però, lo spirito del gemellaggio potrebbe resistere: alcuni gruppi viola potrebbero comunque raggiungere Verona per incontrare i tifosi dell’Hellas, mantenendo viva una tradizione fatta di rispetto e condivisione.

Resta però il dato principale: senza il tifo organizzato ospite, la partita perderà uno dei suoi elementi più caratteristici e identitari. Lo riporta La Nazione.