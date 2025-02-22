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I convocati della Fiorentina verso il Verona: out Colpani e Gudmundsson, Adli non recupera

La Fiorentina domani, domenica 23 febbraio, affronterà il Verona nella gara valida per il 26° turno di Serie A. Il club viola ha reso note le scelte operate da mister Raffaele Palladino: assente Gudmu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2025 16:57
I convocati della Fiorentina verso il Verona: out Colpani e Gudmundsson, Adli non recupera -
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La Fiorentina domani, domenica 23 febbraio, affronterà il Verona nella gara valida per il 26° turno di Serie A. Il club viola ha reso note le scelte operate da mister Raffaele Palladino: assente Gudmundsson, escluso per il trauma contusivo di domenica scorsa contro il Como. Fuori ancora Adli e Colpani, che devono ancora recuperare, mettendo nel mirino le prossime sfide. La lista integrale:

I convocati della Fiorentina verso il Verona: out Colpani e Gudmundsson, Adli non recupera

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