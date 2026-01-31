Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all’esonero

La lotta per non retrocedere entra nel vivo e potrebbe presto regalare colpi di scena importanti. Dopo le sconfitte odierne contro Sassuolo e Cagliari, Pisa e Verona condividono l’ultimo posto in classifica, a tre punti dalla Fiorentina. Una situazione critica che ha acceso riflessioni profonde all’interno delle due società, sempre più orientate verso un possibile cambio in panchina.

Secondo quanto filtra, sia il club toscano sia quello scaligero starebbero valutando seriamente l’esonero di Alberto Gilardino e Paolo Zanetti nel tentativo di dare una scossa decisiva alla squadra. Con 15 partite ancora da disputare, la speranza è quella di invertire una tendenza negativa che rischia di compromettere definitivamente la corsa salvezza. Le prossime ore saranno cruciali e già nella giornata di domani potrebbero arrivare decisioni ufficiali.

In questo scenario delicato, la Fiorentina osserva con attenzione. I viola, momentaneamente avanti di tre lunghezze, guardano soprattutto al futuro immediato e allo scontro diretto in programma domani all’Olimpico Grande Torino tra i granata e il Lecce, le due squadre che la precedono in classifica. Un match che potrebbe incidere pesantemente sugli equilibri della zona bassa e offrire nuovi spunti nella battaglia per restare in Serie A.