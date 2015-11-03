Notizie Gilardino Fiorentina

Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”
22 febbraio 2026 09:37
Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero
31 gennaio 2026 23:49
Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"
28 settembre 2025 18:07
Nazione rivela: “Gilardino ha aspettato la Fiorentina fino all’ultimo prima di dire sì al Pisa”
28 settembre 2025 10:14
Parla Gilardino: "Rivalità con la Fiorentina è aumentata. Loro sono forti anche senza classifica"
27 settembre 2025 20:12
Pioli imbattuto contro Gilardino nei due precedenti avuti prima di domani ai tempi del Milan
27 settembre 2025 16:32
Altra tegola per Gilardino. Il difensore Esteves salterà il derby con la Fiorentina per infortunio
27 settembre 2025 14:02
Gazzetta svela: "Gilardino ha sperato di allenare la Fiorentina. Ma Commisso ha richiamato Pioli"
27 settembre 2025 10:00
Esclusioni eccellenti nel Pisa verso il derby: Gilardino lascia a casa Nzola e altri sette titolari per la Coppa Italia”
25 settembre 2025 17:22
Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente
25 settembre 2025 17:01
La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati
25 settembre 2025 15:44
Gilardino: "Nzola può portare esperienza nel gruppo, importante averlo con noi. In campo dovrà fare la differenza"
16 agosto 2025 17:17
Di Marzio: "Pisa vicino a chiudere per Nzola, operazione in prestito con diritto a 6,5 milioni"
30 luglio 2025 23:44
Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"
29 luglio 2025 00:12
Tramoni (Pisa): "Con Gilardino in panchina voglio imitare il percorso di Gudmundsson"
20 luglio 2025 18:27
Di Marzio annuncia: "Gilardino sarà il nuovo tecnico del Pisa, contratto di due anni con opzione"
17 giugno 2025 23:54
Il Corriere dello Sport riporta: "Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi"
15 giugno 2025 14:21
Pedullà: "Gilardino potrebbe allenare il Pisa, c'è stato un contatto diretto con il club nerazzurro"
09 giugno 2025 12:35
Corriere dello Sport svela: “Gilardino torna in pole per la panchina, ma occhio al “Mister X””
08 giugno 2025 09:08
Corriere dello Sport: "Il Parma vuole sostituire Chivu con uno tra De Rossi e Gilardino"
07 giugno 2025 15:48
Pernat: "Gilardino è l'uomo giusto per la Fiorentina, con lui Gudmundsson diventa fortissimo"
03 giugno 2025 22:44
Corriere dello sport: "La deadline per l'allenatore è il 18 giugno, occhio a Baroni nei prossimi giorni"
03 giugno 2025 10:57
Pedullà conferma: "Gilardino non è candidato forte per la panchina della Fiorentina"
02 giugno 2025 23:43
Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina
02 giugno 2025 14:10
Di Marzio rivela: "Nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi Gilardino per la panchina della Fiorentina"
02 giugno 2025 12:49
TMW rivela: "La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino"
02 giugno 2025 12:20
Nazione: “Ipotesi Gilardino per la Fiorentina, è amico e Pradè e ha fatto esplodere Gudmundsson”
29 maggio 2025 09:42
Corriere dello Sport esalta Kean: "Come Gilardino, 21 partecipazioni a gol in un singolo campionato"
19 maggio 2025 09:19
Kean ha segnato 23 goal in tutte le competizioni, l'ultimo a riuscirci è stato Gilardino nel 2008/09
18 aprile 2025 11:27
Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”
20 marzo 2025 09:18
Gilardino: "Gudmundsson è sbocciato con me, prima a Genova non giocava mai"
04 febbraio 2025 13:51
Che caos il Genoa: Gilardino esonerato a sorpresa a sosta finita, al suo posto arriva Patrick Vieira
19 novembre 2024 12:25
Sentite Gilardino: “Il gol è viziato da un fallo. Manca un giallo a Quarta. Gli episodi hanno condizionato la gara”
31 ottobre 2024 21:28
Da Genova: "I tifosi sono vicini a Gilardino e squadra. Balotelli ha riportato entusiasmo"
30 ottobre 2024 15:27
Gilardino: "Balotelli non sarà convocato, deve essere tutelato e non è pronto. La Fiorentina ha 2 squadre"
30 ottobre 2024 12:42
Corriere Fiorentino: “Gilardino in estate fu vicino alla Fiorentina, sembrava la prima scelta post Italiano”
30 ottobre 2024 08:46
Gilardino sconsolato: "Siamo in grande difficoltà, servirà un'impresa. Ora prepariamo la Fiorentina"
27 ottobre 2024 18:45
Il Genoa dopo settimane ha deciso: Balotelli sarà il nuovo attaccante. Gilardino accontentato
26 ottobre 2024 18:56
Il Genoa vuole cacciare Gilardino, contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva. No a Balotelli
14 ottobre 2024 13:14
Trevisani: "Vitinha l'erede di Gud? se al Genoa l'hanno solo pensato hanno sbagliato lavoro"
13 ottobre 2024 00:17
Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita
10 ottobre 2024 19:01
Il Genoa non ha più l'attacco e viene umiliato dall'Atalanta (5-1). Tripletta dell'ex Retegui, salta Gilardino?
05 ottobre 2024 19:55
Gilardino: "Senza Gudmundsson facciamo fatica, sapevamo dopo le cessione di lottare per la salvezza"
28 settembre 2024 20:19
Gilardino: "Ora Gudmundsson è il passato, ma lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa"
16 agosto 2024 16:14
Gilardino su Gudmundsson: "Voglio solo giocatori felici di indossare la maglia rossoblù"
10 agosto 2024 00:05
Gilardino: "Gudmundsson? La società è stata chiara con me. Al momento ce lo teniamo stretto"
19 luglio 2024 15:12
Gilardino allontana le voci di mercato su Gudmundsson? "Parlando con la società penso che rimanga al Genoa"
15 luglio 2024 18:35
Gilardino ha rinnovato ufficialmente con il Genoa per altri due anni: niente Fiorentina per lui
20 maggio 2024 21:51
Gilardino non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina: "Ho trovato l'accordo con il Genoa per il rinnovo"
04 maggio 2024 12:59
Da Genova: "Trovato l'accordo per il rinnovo di Gilardino con il Genoa" sfuma definitivamente come ipotesi per la Fiorentina
04 maggio 2024 10:47
Di Marzio sicuro: "Gilardino resta al Genoa, accordo per un rinnovo biennale fino al 2026."
03 maggio 2024 23:25
Di Marzio annuncia: "Gilardino e il Genoa in queste ore potrebbero arrivare ad un'intesa per il rinnovo"
03 maggio 2024 14:48
Zangrillo fa chiarezza sul futuro di Gilardino: "Voglio continuare con lui ma lo lascio libero di agire"
30 aprile 2024 17:46
Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista
29 aprile 2024 23:04
Gilardino sempre più lontano dalla Fiorentina. TMW: "Si avvicina il rinnovo col Genoa"
29 aprile 2024 14:45
TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"
25 aprile 2024 17:44
Gilardino sempre più lontano dalla Fiorentina? Da Genova: "Offerto un ricco rinnovo"
25 aprile 2024 15:30
Tuttosport svela: “Gilardino-Fiorentina tutto fatto. Il Torino non può competere con i viola”
18 aprile 2024 08:57
Gilardino verso la Fiorentina? Intanto Schira annuncia: "Il Genoa sta pensando a Grosso come sostituto"
17 aprile 2024 19:21
Tuttosport svela: "Gilardino era il nome preferito di Barone, ora c'è il Torino"
17 aprile 2024 13:21
La Repubblica sicura: "Gilardino è il preferito della Fiorentina per sostituire Italiano dalla prossima stagione"
16 aprile 2024 13:33
Nazione, Aquilani e Palladino le piste più semplici per la panchina. Gilardino e Sarri si complicano
16 aprile 2024 08:17
Gilardino: "Contro la Fiorentina puoi giocare solo in questo modo. Il rigore non andava tolto"
15 aprile 2024 21:54
Gazzetta svela: "Gilardino apprezzato e non poco dalla Fiorentina, è lui l'obiettivo per la panchina"
15 aprile 2024 09:08
Criscitiello annuncia: "Gilardino lascia il Genoa, la società non vuole parlare con Moggi. Possibilità Fiorentina"
15 aprile 2024 08:40
Gilardino: "Vitinha e Malinovsky out, Retegui da valutare. La Fiorentina ha fondamenta solide, rispecchiano Italiano"
14 aprile 2024 13:10
Papa Waigo: "Quando mi chiamarono dalla Fiorentina, non ci credevo. Che goduria il gol alla Juve"
13 aprile 2024 14:42
Bani: "La sconfitta dell'andata ci ha aiutato per capire la Serie A, se siamo a questo punto è merito di Gilardino"
13 aprile 2024 13:43
Genoa, Martin: "Fiorentina? Buona squadra. All'andata abbiamo sofferto, ma ora vogliamo fare punti"
13 aprile 2024 13:05
Giorgietti sul futuro viola: "Aquilani, Gilardino o Palladino inseriti nel contesto giusto, sono dei bei nomi"
11 aprile 2024 16:34
Corriere dello Sport: “Palladino in pole ma rapporti Fiorentina-agenti tesi. Gilardino resta l’alternativa”
10 aprile 2024 08:29
A.Moggi: "Gila ha già fatto grandi cose, sarà uno dei tecnici italiani più importanti"
09 aprile 2024 23:10
Da Genova, Gilardino verso la firma con il Genoa. Rinnovo triennale da 1,5 milioni"
09 aprile 2024 19:05
Pronta la proposta di rinnovo del Genoa per allontanare Gilardino dalla Fiorentina
09 aprile 2024 13:24
Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"
08 aprile 2024 21:38
Di Marzio: "Previsto incontro tra entourage Gilardino e Genoa. I rossoblù vogliono rinnovarlo"
08 aprile 2024 19:00
Gilardino: "Futuro? Ci saranno degli incontri con la società, faremo delle valutazioni. Ringrazio il Genoa"
06 aprile 2024 12:14
Schira rivela: "Il Genoa vuole offrire il rinnovo a Gilardino ma lui è affascinato dalla Fiorentina"
05 aprile 2024 21:30
Gazzetta: “Gilardino avanza per la panchina della Fiorentina. L’ex attaccante è pronto a tornare”
05 aprile 2024 08:40
Gilardino: "Se allenerò ancora il Genoa? Dipenderà dagli obiettivi e dai programmi della società"
04 aprile 2024 12:56
Perinetti a TMW: "Gilardino-Fiorentina e Italiano-Napoli sono strade molto percorribili per la prossima stagione"
02 aprile 2024 13:57
Gilardino alla Fiorentina? Lui risponde cosi: "Sono schietto e sincero, dal Genoa voglio capire il futuro"
29 marzo 2024 13:24
Gazzetta: “Panchina Fiorentina, contatti in corso con Gilardino e Palladino. Più difficile la pista per il primo”
28 marzo 2024 08:24
TMW: "Fiorentina, c'è Gilardino se parte Italiano. Occhio a De Rossi se non rinnova con la Roma"
27 marzo 2024 15:46
Sentite l'ex Siena De Falco(allenatore del Tre Fiori): "Gilardino perfetto per Firenze, è un grande allenatore"
25 marzo 2024 21:27
Gilardino: "Rinnovo col Genoa? Chiedetelo alla società, sono stufo di rispondere a questa domanda"
17 marzo 2024 16:31
Conterio: "Italiano può lasciare la Fiorentina a fine anno, i Viola studiano Sarri, Gilardino e Di Francesco"
07 marzo 2024 15:41
Tuttosport mette in guardia il Genoa: “La Fiorentina tiene d’occhio Gilardino per il post Italiano”
07 marzo 2024 09:49
Alberto Gilardino: "Futuro? Ora penso al Genoa e al campo, poi ci sarà tempo e modo di parlare"
10 febbraio 2024 18:46
Tuttosport: “Italiano piace a Milan e Napoli. La Fiorentina mette nel mirino Gilardino, duello con il Monza”
09 febbraio 2024 08:35
Bucchioni: "Sembra ci sia stato irrigidimento di Gilardino per Gudmundsson alla Fiorentina"
01 febbraio 2024 18:59
Gilardino: "Ad eccezione della partita contro la Fiorentina, ce la siamo giocata sempre con tutte"
14 dicembre 2023 15:33
Diamanti: "Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi"
28 novembre 2023 19:40
Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic
16 ottobre 2023 11:15
Montolivo fa la sua top 11, tanta Fiorentina: "Ci sono Gobbi, Jorgensen e Gilardino. Allenatore Prandelli"
07 ottobre 2023 22:08
Gilardino rivela: "Dopo la sconfitta contro la Fiorentina ci siamo confrontati, c'è stata la svolta"
16 settembre 2023 23:51
Siparietto Behrami-Gilardino: "A Firenze non avrei immaginato diventassi allenatore, eri fastidioso"
16 settembre 2023 23:36
Gilardino: "Questa Fiorentina è davvero forte e ci ha fatto capire che campionato ci aspetta"
19 agosto 2023 23:29
Gilardino sfida la Fiorentina: "C'è emozione, ma anche convinzione e consapevolezza. Ma siamo corti"
18 agosto 2023 17:25
"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"
11 marzo 2023 13:54
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