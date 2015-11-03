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Notizie Gilardino Fiorentina

Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”

22 febbraio 2026 09:37

Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero

31 gennaio 2026 23:49

Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"

28 settembre 2025 18:07

Nazione rivela: “Gilardino ha aspettato la Fiorentina fino all’ultimo prima di dire sì al Pisa”

28 settembre 2025 10:14

Parla Gilardino: "Rivalità con la Fiorentina è aumentata. Loro sono forti anche senza classifica"

27 settembre 2025 20:12

Pioli imbattuto contro Gilardino nei due precedenti avuti prima di domani ai tempi del Milan

27 settembre 2025 16:32

Altra tegola per Gilardino. Il difensore Esteves salterà il derby con la Fiorentina per infortunio

27 settembre 2025 14:02

Gazzetta svela: "Gilardino ha sperato di allenare la Fiorentina. Ma Commisso ha richiamato Pioli"

27 settembre 2025 10:00

Esclusioni eccellenti nel Pisa verso il derby: Gilardino lascia a casa Nzola e altri sette titolari per la Coppa Italia”

25 settembre 2025 17:22

Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente

25 settembre 2025 17:01

La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

25 settembre 2025 15:44

Gilardino: "Nzola può portare esperienza nel gruppo, importante averlo con noi. In campo dovrà fare la differenza"

16 agosto 2025 17:17

Di Marzio: "Pisa vicino a chiudere per Nzola, operazione in prestito con diritto a 6,5 milioni"

30 luglio 2025 23:44

Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"

29 luglio 2025 00:12

Tramoni (Pisa): "Con Gilardino in panchina voglio imitare il percorso di Gudmundsson"

20 luglio 2025 18:27

Di Marzio annuncia: "Gilardino sarà il nuovo tecnico del Pisa, contratto di due anni con opzione"

17 giugno 2025 23:54

Il Corriere dello Sport riporta: "Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi"

15 giugno 2025 14:21

Pedullà: "Gilardino potrebbe allenare il Pisa, c'è stato un contatto diretto con il club nerazzurro"

09 giugno 2025 12:35

Corriere dello Sport svela: “Gilardino torna in pole per la panchina, ma occhio al “Mister X””

08 giugno 2025 09:08

Corriere dello Sport: "Il Parma vuole sostituire Chivu con uno tra De Rossi e Gilardino"

07 giugno 2025 15:48

Pernat: "Gilardino è l'uomo giusto per la Fiorentina, con lui Gudmundsson diventa fortissimo"

03 giugno 2025 22:44

Corriere dello sport: "La deadline per l'allenatore è il 18 giugno, occhio a Baroni nei prossimi giorni"

03 giugno 2025 10:57

Pedullà conferma: "Gilardino non è candidato forte per la panchina della Fiorentina"

02 giugno 2025 23:43

Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina

02 giugno 2025 14:10

Di Marzio rivela: "Nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi Gilardino per la panchina della Fiorentina"

02 giugno 2025 12:49

TMW rivela: "La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino"

02 giugno 2025 12:20

Nazione: “Ipotesi Gilardino per la Fiorentina, è amico e Pradè e ha fatto esplodere Gudmundsson”

29 maggio 2025 09:42

Corriere dello Sport esalta Kean: "Come Gilardino, 21 partecipazioni a gol in un singolo campionato"

19 maggio 2025 09:19

Kean ha segnato 23 goal in tutte le competizioni, l'ultimo a riuscirci è stato Gilardino nel 2008/09

18 aprile 2025 11:27

Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”

20 marzo 2025 09:18

Gilardino: "Gudmundsson è sbocciato con me, prima a Genova non giocava mai"

04 febbraio 2025 13:51

Che caos il Genoa: Gilardino esonerato a sorpresa a sosta finita, al suo posto arriva Patrick Vieira

19 novembre 2024 12:25

Sentite Gilardino: “Il gol è viziato da un fallo. Manca un giallo a Quarta. Gli episodi hanno condizionato la gara”

31 ottobre 2024 21:28

Da Genova: "I tifosi sono vicini a Gilardino e squadra. Balotelli ha riportato entusiasmo"

30 ottobre 2024 15:27

Gilardino: "Balotelli non sarà convocato, deve essere tutelato e non è pronto. La Fiorentina ha 2 squadre"

30 ottobre 2024 12:42

Corriere Fiorentino: “Gilardino in estate fu vicino alla Fiorentina, sembrava la prima scelta post Italiano”

30 ottobre 2024 08:46

Gilardino sconsolato: "Siamo in grande difficoltà, servirà un'impresa. Ora prepariamo la Fiorentina"

27 ottobre 2024 18:45

Il Genoa dopo settimane ha deciso: Balotelli sarà il nuovo attaccante. Gilardino accontentato

26 ottobre 2024 18:56

Il Genoa vuole cacciare Gilardino, contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva. No a Balotelli

14 ottobre 2024 13:14

Trevisani: "Vitinha l'erede di Gud? se al Genoa l'hanno solo pensato hanno sbagliato lavoro"

13 ottobre 2024 00:17

Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

10 ottobre 2024 19:01

Il Genoa non ha più l'attacco e viene umiliato dall'Atalanta (5-1). Tripletta dell'ex Retegui, salta Gilardino?

05 ottobre 2024 19:55

Gilardino: "Senza Gudmundsson facciamo fatica, sapevamo dopo le cessione di lottare per la salvezza"

28 settembre 2024 20:19

Gilardino: "Ora Gudmundsson è il passato, ma lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa"

16 agosto 2024 16:14

Gilardino su Gudmundsson: "Voglio solo giocatori felici di indossare la maglia rossoblù"

10 agosto 2024 00:05

Gilardino: "Gudmundsson? La società è stata chiara con me. Al momento ce lo teniamo stretto"

19 luglio 2024 15:12

Gilardino allontana le voci di mercato su Gudmundsson? "Parlando con la società penso che rimanga al Genoa"

15 luglio 2024 18:35

Gilardino ha rinnovato ufficialmente con il Genoa per altri due anni: niente Fiorentina per lui

20 maggio 2024 21:51

Gilardino non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina: "Ho trovato l'accordo con il Genoa per il rinnovo"

04 maggio 2024 12:59

Da Genova: "Trovato l'accordo per il rinnovo di Gilardino con il Genoa" sfuma definitivamente come ipotesi per la Fiorentina

04 maggio 2024 10:47

Di Marzio sicuro: "Gilardino resta al Genoa, accordo per un rinnovo biennale fino al 2026."

03 maggio 2024 23:25

Di Marzio annuncia: "Gilardino e il Genoa in queste ore potrebbero arrivare ad un'intesa per il rinnovo"

03 maggio 2024 14:48

Zangrillo fa chiarezza sul futuro di Gilardino: "Voglio continuare con lui ma lo lascio libero di agire"

30 aprile 2024 17:46

Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista

29 aprile 2024 23:04

Gilardino sempre più lontano dalla Fiorentina. TMW: "Si avvicina il rinnovo col Genoa"

29 aprile 2024 14:45

TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"

25 aprile 2024 17:44

Gilardino sempre più lontano dalla Fiorentina? Da Genova: "Offerto un ricco rinnovo"

25 aprile 2024 15:30

Tuttosport svela: “Gilardino-Fiorentina tutto fatto. Il Torino non può competere con i viola”

18 aprile 2024 08:57

Gilardino verso la Fiorentina? Intanto Schira annuncia: "Il Genoa sta pensando a Grosso come sostituto"

17 aprile 2024 19:21

Tuttosport svela: "Gilardino era il nome preferito di Barone, ora c'è il Torino"

17 aprile 2024 13:21

La Repubblica sicura: "Gilardino è il preferito della Fiorentina per sostituire Italiano dalla prossima stagione"

16 aprile 2024 13:33

Nazione, Aquilani e Palladino le piste più semplici per la panchina. Gilardino e Sarri si complicano

16 aprile 2024 08:17

Gilardino: "Contro la Fiorentina puoi giocare solo in questo modo. Il rigore non andava tolto"

15 aprile 2024 21:54

Gazzetta svela: "Gilardino apprezzato e non poco dalla Fiorentina, è lui l'obiettivo per la panchina"

15 aprile 2024 09:08

Criscitiello annuncia: "Gilardino lascia il Genoa, la società non vuole parlare con Moggi. Possibilità Fiorentina"

15 aprile 2024 08:40

Gilardino: "Vitinha e Malinovsky out, Retegui da valutare. La Fiorentina ha fondamenta solide, rispecchiano Italiano"

14 aprile 2024 13:10

Papa Waigo: "Quando mi chiamarono dalla Fiorentina, non ci credevo. Che goduria il gol alla Juve"

13 aprile 2024 14:42

Bani: "La sconfitta dell'andata ci ha aiutato per capire la Serie A, se siamo a questo punto è merito di Gilardino"

13 aprile 2024 13:43

Genoa, Martin: "Fiorentina? Buona squadra. All'andata abbiamo sofferto, ma ora vogliamo fare punti"

13 aprile 2024 13:05

Giorgietti sul futuro viola: "Aquilani, Gilardino o Palladino inseriti nel contesto giusto, sono dei bei nomi"

11 aprile 2024 16:34

Corriere dello Sport: “Palladino in pole ma rapporti Fiorentina-agenti tesi. Gilardino resta l’alternativa”

10 aprile 2024 08:29

A.Moggi: "Gila ha già fatto grandi cose, sarà uno dei tecnici italiani più importanti"

09 aprile 2024 23:10

Da Genova, Gilardino verso la firma con il Genoa. Rinnovo triennale da 1,5 milioni"

09 aprile 2024 19:05

Pronta la proposta di rinnovo del Genoa per allontanare Gilardino dalla Fiorentina

09 aprile 2024 13:24

Durante: "Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez"

08 aprile 2024 21:38

Di Marzio: "Previsto incontro tra entourage Gilardino e Genoa. I rossoblù vogliono rinnovarlo"

08 aprile 2024 19:00

Gilardino: "Futuro? Ci saranno degli incontri con la società, faremo delle valutazioni. Ringrazio il Genoa"

06 aprile 2024 12:14

Schira rivela: "Il Genoa vuole offrire il rinnovo a Gilardino ma lui è affascinato dalla Fiorentina"

05 aprile 2024 21:30

Gazzetta: “Gilardino avanza per la panchina della Fiorentina. L’ex attaccante è pronto a tornare”

05 aprile 2024 08:40

Gilardino: "Se allenerò ancora il Genoa? Dipenderà dagli obiettivi e dai programmi della società"

04 aprile 2024 12:56

Perinetti a TMW: "Gilardino-Fiorentina e Italiano-Napoli sono strade molto percorribili per la prossima stagione"

02 aprile 2024 13:57

Gilardino alla Fiorentina? Lui risponde cosi: "Sono schietto e sincero, dal Genoa voglio capire il futuro"

29 marzo 2024 13:24

Gazzetta: “Panchina Fiorentina, contatti in corso con Gilardino e Palladino. Più difficile la pista per il primo” 

28 marzo 2024 08:24

TMW: "Fiorentina, c'è Gilardino se parte Italiano. Occhio a De Rossi se non rinnova con la Roma"

27 marzo 2024 15:46

Sentite l'ex Siena De Falco(allenatore del Tre Fiori): "Gilardino perfetto per Firenze, è un grande allenatore"

25 marzo 2024 21:27

Gilardino: "Rinnovo col Genoa? Chiedetelo alla società, sono stufo di rispondere a questa domanda"

17 marzo 2024 16:31

Conterio: "Italiano può lasciare la Fiorentina a fine anno, i Viola studiano Sarri, Gilardino e Di Francesco"

07 marzo 2024 15:41

Tuttosport mette in guardia il Genoa: “La Fiorentina tiene d’occhio Gilardino per il post Italiano”

07 marzo 2024 09:49

Alberto Gilardino: "Futuro? Ora penso al Genoa e al campo, poi ci sarà tempo e modo di parlare"

10 febbraio 2024 18:46

Tuttosport: “Italiano piace a Milan e Napoli. La Fiorentina mette nel mirino Gilardino, duello con il Monza”

09 febbraio 2024 08:35

Bucchioni: "Sembra ci sia stato irrigidimento di Gilardino per Gudmundsson alla Fiorentina"

01 febbraio 2024 18:59

Gilardino: "Ad eccezione della partita contro la Fiorentina, ce la siamo giocata sempre con tutte"

14 dicembre 2023 15:33

Diamanti: "Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi"

28 novembre 2023 19:40

Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic

16 ottobre 2023 11:15

Montolivo fa la sua top 11, tanta Fiorentina: "Ci sono Gobbi, Jorgensen e Gilardino. Allenatore Prandelli"

07 ottobre 2023 22:08

Gilardino rivela: "Dopo la sconfitta contro la Fiorentina ci siamo confrontati, c'è stata la svolta"

16 settembre 2023 23:51

Siparietto Behrami-Gilardino: "A Firenze non avrei immaginato diventassi allenatore, eri fastidioso"

16 settembre 2023 23:36

Gilardino: "Questa Fiorentina è davvero forte e ci ha fatto capire che campionato ci aspetta"

19 agosto 2023 23:29

Gilardino sfida la Fiorentina: "C'è emozione, ma anche convinzione e consapevolezza. Ma siamo corti"

18 agosto 2023 17:25

"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"

11 marzo 2023 13:54

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