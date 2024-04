Gilardino verso la Fiorentina? Intanto Schira annuncia: “Il Genoa sta pensando a Grosso come sostituto”

Tiene banco la questione allenatore in casa Genoa (e non solo). Sicuramente, questo sarà un tema che riguarderà numerose squadre di Serie A nel corso dei prossimi mesi, con il valzer delle panchine che è già pronto a partire nonostante la stagione debba ancora terminare.

L’attuale mister del Grifone, Alberto Gilardino, sembra essere oggetto del desiderio di alcune squadre importanti, tra cui la Fiorentina, che si sta guardando intorno visto l’ormai quasi certo addio di Vincenzo Italiano a fine stagione. Per questo motivo, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Genoa sta già iniziando a tutelarsi in caso di addio dell’ex attaccante italiano; uno dei nomi pensati e cercati dalla società rossoblu sembra essere quello di un altro campione del mondo, Fabio Grosso, attualmente senza panchina dopo la fallimentare esperienza al Lione.

Gilardino ha un contratto in scadenza nel 2025, ma gli ottimi risultati e le belle prestazioni che sta mostrando il suo Genoa non sono passate inosservate. Certo, per ora sono solo voci, ma se dovessero essere confermate salirebbero le possibilità di vedere Gila sulla panchina della Fiorentina a partire dalla prossima stagione.

Il #Genoa pensa a Fabio #Grosso in caso di addio di Alberto #Gilardino (in scadenza) che finora non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e ha in mano diverse offerte (Fiorentina, Monza e Torino). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 17, 2024

