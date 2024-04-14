Gilardino: "Vitinha e Malinovsky out, Retegui da valutare. La Fiorentina ha fondamenta solide, rispecchiano Italiano"

Gilardino: "Andare a Firenze non è semplice, a noi serviranno fame e rabbia. Noi stiamo vivendo un buon momento

In vista del match di domani sera, Fiorentina-Genoa, valido per la 32esima di Serie A, Gilardino ha parlato in conferenza stampa. La gara d'andata finì 4-1 per i viola a Marassi, con i gol di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora.

In merito a quella gara e al percorso fatto, il tecnico dei liguri si esprime così: "E' normale che ci sia stato un percorso da parte nostra. Un percorso nei singoli e nel collettivo fatto di consapevolezza e maturità. Da quella partita abbiamo acquisito quella mentalità giusta. E' stata una brutta batosta ma ci ha insegnato molto, a me in primis. Ci ha permesso di andare a lavorare su concetti dando solidità alla squadra. In tutta la stagione abbiamo avuto momenti positivi e difficoltà ma nelle difficoltà si cresce".

In seguito gli viene chiesto se si aspetta che la Fiorentina sia "distratta" dagli impegni delle coppe oppure no: "La Fiorentina ha dato dimostrazione di avere delle fondamenta veramente solide. Rispecchiano l'allenatore e la realtà. Basti pensare che l'anno scorso ha giocato due finali, quest'anno è di nuovo in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference. Ha grandissimi giocatori di qualità e nel palleggio, mi aspetto la Fiorentina che tutti conoscono. Andare a Firenze non è semplice. Noi stiamo vivendo un buon momento, stiamo bene e abbiamo la voglia e il desiderio di fare una partita importante con coraggio".

Sui vari infortunati e rientri dai box: "Per quanto riguarda gli infortunati, Malinovskyi, Vitinha e Matturro sono ancora ai box. Gli altri stanno tutti bene. Le valutazioni si fanno per le caratteristiche dei miei giocatori e degli avversari. Su Retegui ci saranno da fare valutazioni anche perché dopo quattro giorni rigiocheremo. C'è la volontà di rendere partecipi tutti. Tutti devono essere dentro il progetto e tutti devono essere mentalmente approcciati a giocare dal primo minuto. Sia domani che venerdì ci potrebbero essere delle sorprese"

A Verona mister Gilardino aveva poche scelte in zona offensiva e i gol sono arrivati dalle due punte, ma con il rientro di Retegui avrà più opzioni: "Scelte in più ne avremo. Ekuban ha fatto molto bene, è entrato in modo molto deciso durante la partita. Oltre al gol si è sacrificato. Con Retegui, Gudmundsson, ma anche Junior Messias e Ankeye c'è scelta sia nei moduli tattici che nei singoli"

Sulla possibilità di raggiungere la parte sinistra della classifica: "Il nostro deve essere quello di avere fame e rabbia ogni volta che scendiamo in campo per portare a casa punti necessari a finire il campionato nel migliore dei modi. Sono convinto che chi giocherà avrà questo tipo di atteggiamento. Ci vuole grandissima mentalità, attitudine, gran lavoro mentale, fisico, tecnico e tattico che abbiamo dimostrato di avere. Penso ad una gara alla volta. Il mio input, la mia idea è di pensare settimana dopo settimana, gara dopo gara e la nostra volontà è di pensare a finire al meglio campionato perché i ragazzi se lo meritano"

Infine sulla possibilità di far giocare Retegui e Ekuban insieme: "L'idea è avere giocatori con caratteristiche diverse che possono essere in simbiosi all'interno del gruppo squadra. Gli equilibri sono importanti ma la volontà, l'dea da qui alla fine è cambiare e vedere giocatori che hanno giocato meno e valutarli fino alla fine".

GUDMUNSSON ERA IL SOGNO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-gudmundsson-era-il-sogno-di-italiano-ce-anche-questa-vicenda-dietro-laddio-del-mister/248916/