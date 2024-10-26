Il Genoa dopo settimane ha deciso: Balotelli sarà il nuovo attaccante. Gilardino accontentato

Il Genoa dopo gli addii di Gudmundsson e Retegui si butta sulla scommessa Balotelli. L'attaccante svincolato fortemente richiesto da Gilardino

Il Genoa di Alberto Gilardino avrà presto un nuovo attaccante. E per Mario Balotelli si tratterà di un nuovo ritorno in Serie A. L'intesa finale sarà perfezionata in serata, ma già lunedì l'attaccante italiano sosterrà le visite mediche.

L'ex attaccante di Inter e Milan firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. Inoltre, nel contratto sarà presente anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi e condizioni. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

KEAN VUOLE ESSERCI CONTRO LA ROMA. LE ULTIME SULLE SUE CONDIZIONI

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