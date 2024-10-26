Radio Bruno: "L'obiettivo della Fiorentina è schierare Kean titolare contro la Roma. C'è ottimismo"

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park dopo la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani contro la Roma. Come riporta Radio Bruno, l'obiettivo della Fiorentina è schierare Kea...

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park dopo la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani contro la Roma. Come riporta Radio Bruno, l'obiettivo della Fiorentina è schierare Kean dal primo minuto: il problema alla caviglia non è superato del tutto ma lui vuole stringere i denti per aiutare la squadra. C'è ottimismo e la Fiorentina sta facendo di tutto per fare in modo che l'attaccante possa partire titolare contro la Roma.

La probabile formazione vede De Gea in porta, Dodò a destra e Gosens a sinistra, al centro della difesa Ranieri e Comuzzo. A centrocampo ci saranno Cataldi, Bove ed Adli. Beltran e Colpani agiranno dietro Kean; se quest'ultimo non ce la dovesse fare, è pronto Kouamè dal primo minuto.

KAYODE PUO' LASCIARE LA FIORENTINA A GENNAIO? IL NAPOLI ALLA FINESTRA

https://www.labaroviola.com/da-napoli-kayode-non-trova-spazio-alla-fiorentina-il-napoli-di-conte-ci-pensa-in-vista-di-gennaio/274151/