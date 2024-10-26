Da Napoli, Kayode non trova spazio alla Fiorentina. Il Napoli di Conte ci pensa in vista di gennaio

Come riporta Napolicalciolive. com, l’idea del Napoli è quella di portare giocatori già pronti per la Serie A. Si parla tanto di Dedic o di Ebimbe, ma non è da escludere che alla fine i partenopei pos...

Come riporta Napolicalciolive. com, l’idea del Napoli è quella di portare giocatori già pronti per la Serie A. Si parla tanto di Dedic o di Ebimbe, ma non è da escludere che alla fine i partenopei possano puntare su nomi che conoscono molto bene il nostro campionato e con un costo inferiore ai profili citati prima.

Ed ecco che spunta la possibilità di bussare in casa della Fiorentina. La Viola durante il calciomercato invernale potrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori di assoluto talento. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi ed idee, ma non è da escludere che ben presto tutto si possa trasformare in qualcosa di reale.

Il Napoli resta sulle tracce di Kayode, ormai in uscita dalla Fiorentina perché chiuso da Dodo. Attenzione, però, al possibile inserimento del Real Madrid. Dalla Spagna confermano l’interesse dei Blancos sul classe 2004 per sostituire Carvajal in questo calciomercato invernale. Una operazione naturalmente a titolo temporaneo, ma che consentirebbe al terzino di andare a giocare in uno dei club più importanti a livello mondiale. Conte e Manna restano comunque alla finestra, pronti a sfruttare qualsiasi occasione ci sarà.

I CONVOCATI DELLA ROMA PER IL MATCH CONTRO LA FIORENTINA

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