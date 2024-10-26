Roma, i convocati di Juric per la Fiorentina: ok Mancini, torna anche Soulé. Out El Shaarawy
Le scelte di Ivan Juric per la sfida del Franchi: ci sono Soulé e Mancini
In vista della partita di domani alle 20:45 allo stadio Franchi, la Roma ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, rivelando le scelte di Ivan Juric. Mancini rientra in difesa, recuperato dopo l’attacco febbrile che lo aveva costretto a saltare la gara contro la Dinamo Kiev. Tra i convocati torna anche Soulé, mentre El Shaarawy resta indisponibile. Ecco la lista completa:
Portieri: Marin, Ryan, Svilar.
Difensori: Angelino, Dahl, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud.
Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.
Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.
Radio Bruno rivela: “Adli è stanco, potrebbe rifiatare contro la Roma. Pronto Richardson al suo posto”
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