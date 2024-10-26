Radio Bruno rivela: "Adli è stanco, potrebbe rifiatare contro la Roma. Pronto Richardson al suo posto"
Secondo Radio Bruno Adli potrebbe non giocare con la Roma. Richardson scalpita, ma occhio a Sottil, con Bove che arretrerebbe a centrocampo
Yacine Adli potrebbe riposare nel big match di domani contro la Roma di Juric. A svelarlo è Radio Bruno, secondo cui Adli si sente stanco dopo aver giocato titolare nelle ultime 2 uscite della Fiorentina, sia in Serie A che in Conference League contro gli svizzeri del San Gallo.
Già prima della sosta il centrocampista ex Milan si era guadagnato la titolarità in maglia viola, andando addirittura a segno in due occasioni consecutive tra campionato e coppa. Adesso, Adli potrebbe pagare il doppio impegno: al suo posto scalpita Amir Richardson, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa Fiorentina dopo aver già dimostrato buone cose. In alternativa, Palladino potrebbe schierare Riccardo Sottil titolare a sinistra, con Bove che arretrerebbe in mediana insieme all'ex Lazio Danilo Cataldi.
LE PROBABILI DI FIORENTINA-ROMA
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