Le probabili di Fiorentina-Roma: difesa confermata in blocco, Kean in dubbio fino all'ultimo

Al netto degli infortuni, Palladino schiererà la formazione tipo della Fiorentina. Kean in dubbio, Beltran pronto. Difesa confermata

Incassata la seconda vittoria in due partite di Conference, la Fiorentina può tornare a pensare al campionato. E Palladino prepara l'undici anti-Roma, dovendo fare i conti però con diversi infortunati e con il grande punto interrogativo Kean. In porta De Gea, davanti a lui rientra dal 1' la coppia centrale con Comuzzo e Ranieri, sulle fasce agiscono Dodo e Gosens. In mediana riecco Cataldi accanto ad Adli, l'ex Bove verso la riproposizione da falso esterno a sinistra. A destra Colpani, Beltran pronto ad agire sia da trequartista che da prima punta in caso di forfait di Kean. In questo secondo scenario, Bove potrebbe essere adattato al centro con uno tra Sottil e Ikoné pronto a prendersi un posto in corsia. Lo scrive TMW.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Gosens, Comuzzo, Ranieri, Dodo; Adli, Cataldi, Bove, Beltran, Colpani; Kean.

Allenatore: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

LE MISURE DI SICUREZZA PER FIORENTINA-ROMA

https://www.labaroviola.com/cambiano-le-misure-di-sicurezza-per-andare-al-franchi-per-fiorentina-roma-il-comunicato/274114/