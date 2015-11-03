Notizie Fiorentina Roma Fiorentina

Condò: "Pioli? La terribile crisi di risultati lo sta asfissiando. Roma? Freddezza implacabile"
06 ottobre 2025 13:42
Sorpresa Dybala per Fiorentina-Roma: l’argentino non doveva esserci, invece sarà della partita
04 ottobre 2025 15:33
Giovannelli: "I top player non vengono alla Fiorentina: solo top a fine carriera o scommesse giovani"
03 ottobre 2025 14:07
Colombo sarà l'arbitro di Fiorentina-Roma: con lui giallorossi imbattuti, i viola non hanno mai vinto
02 ottobre 2025 13:27
Amoruso: "I punti persi con Verona e Monza ancora non li digerisco. Presto per iniziare a sognare"
28 ottobre 2024 19:36
Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"
28 ottobre 2024 18:52
Fiorentina domina la Roma al Franchi e l'ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: "5 pere"
28 ottobre 2024 16:00
Roma demolita, manita Fiorentina! Kean firma la doppietta. Bove segna il gol dell'ex
27 ottobre 2024 22:37
Bucchioni: "Questa è la formazione che dà maggiori garanzie. La Fiorentina ha trovato solidità in difesa"
27 ottobre 2024 20:01
Palladino chiamato a sfatare i tabù: il tecnico della Fiorentina non ha mai vinto contro Juric e la Roma
27 ottobre 2024 19:28
Corriere Fiorentino: “Sbagliato pensare che la Fiorentina oggi sia obbligata a vincere”
27 ottobre 2024 09:35
Radio Bruno: "L'obiettivo della Fiorentina è schierare Kean titolare contro la Roma. C'è ottimismo"
26 ottobre 2024 18:35
Roma, i convocati di Juric per la Fiorentina: ok Mancini, torna anche Soulé. Out El Shaarawy
26 ottobre 2024 16:48
D'Agostino: "Beltran è il guerriero che vorrei sempre in rosa. La Roma? è solamente una buona squadra"
26 ottobre 2024 14:18
Da Trigoria: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Juric recupera Mancini per la Fiorentina
25 ottobre 2024 17:26
Sozza arbitrerà Fiorentina-Roma: i viola non hanno mai conquistato una vittoria sotto la sua direzione
23 ottobre 2024 13:35
Da Roma, Dybala si allena a parte ma non è infortunato. Con la Fiorentina sarà a disposizione
22 ottobre 2024 19:18
De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina
22 ottobre 2024 19:06
De Zerbi dice la sua: "La Roma ha giocato bene contro la Fiorentina. Meritano di essere dove sono"
13 marzo 2024 18:26
Piccinetti: "La Fiorentina è riuscita a limitare la Roma grazie a Italiano. Rigori? Li tira chi ha personalità"
13 marzo 2024 13:59
Amoruso perplesso: "Come fa Biraghi a prendersi quella responsabilità con così tanti rigori sbagliati?"
12 marzo 2024 18:32
Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"
12 marzo 2024 13:48
Bucciantini: "La Fiorentina di ieri si gioca Coppa Italia e Conference. Se Nico non fosse uscito l'avresti vinta"
11 marzo 2024 19:20
Pardo: "La Fiorentina si fa male da sola, è una sfida che Italiano deve affrontare. Paga l'ingenuità"
11 marzo 2024 16:44
Pradè: "Delusione enorme, non ci gira nulla a favore. L'episodio su Mancini non lo commento"
10 marzo 2024 23:43
Italiano: "Il rigore in questo sport è un vantaggio enorme e devi sfruttarlo. Lavoreremo sui dettagli"
10 marzo 2024 23:24
Ranieri: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma ora dobbiamo fare il secondo e chiuderla"
10 marzo 2024 21:41
Italiano: "Arthur oggi non è al 100%, Maxime Lopez avrà la possibilità di dimostrare il suo valore"
10 marzo 2024 20:43
I convocati della Fiorentina per la Roma: torna finalmente Castrovilli, ci sono Arthur e Martinez Quarta
09 marzo 2024 18:39
Fiorentina-Roma, per Caressa e Zazzaroni non ci sono dubbi: "Per noi finirà in pareggio"
09 marzo 2024 17:01
Bucchioni: "La Roma di Mourinho era imbarazzante. L'assenza di Beltran peserà, ma lì c'è Bonaventura"
09 marzo 2024 15:07
La Roma potrebbe perdere Paredes in vista della Fiorentina, sarà valutato pomeriggio: si prepara Bove
09 marzo 2024 14:31
PAGELLE VIOLA: DISASTRO DODÒ, IGOR SBAGLIA, KOUAMÈ ULTIMO AD ARRENDERSI, NICO CI PROVA
15 gennaio 2023 22:38
Inesistente il fallo fischiato su Ikonè lanciato a rete, manca un rigore alla Fiorentina nel secondo tempo
10 maggio 2022 13:50
PAGELLE VIOLA, AMRABAT E DUNCAN IN CATTEDRA, IGOR ANNULLA TUTTI. BRAVO NICO
09 maggio 2022 22:43
La meravigliosa coreografia della Curva Fiesole prima della partita della Fiorentina contro la Roma
09 maggio 2022 22:07
Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma
05 maggio 2022 15:11
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI SERATA NO, MALE LA DIFESA. SI SALVANO VLAHOVIC E RIBERY
03 marzo 2021 22:42
Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso
03 marzo 2021 21:41
Castrovilli: "Bisogna applicare quello che dice il mister per mettere in difficoltà la Roma"
03 marzo 2021 20:21
Corriere dello Sport: Rocco Commisso pronto a presentare il conto a Vincenzo Montella
21 dicembre 2019 11:08
Moviola Fiorentina-Roma: eccessivo il giallo a Castrovilli, Pezzella rischia il rosso e sulla regola del vantaggio..
21 dicembre 2019 10:40
Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."
20 dicembre 2019 13:32
Di Livio sicuro: "Stasera dipende tutto dalla Roma. Viola ancora in crisi. A Firenze.."
20 dicembre 2019 13:12
Meteo, per la Roma prevista forte pioggia, tifosi viola sotto l'acqua
20 dicembre 2019 12:50
Sabatini: "La Roma parte favorita, ma vedremo una gara viva. Il 7-1 ha lasciato lo spirito.."
19 dicembre 2019 14:33
Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli
19 dicembre 2019 13:10
Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."
19 dicembre 2019 07:55
Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."
18 dicembre 2019 22:50
Sconcerti: "Fuori dalla crisi? Servono ancora segnali forti. Vlahovic fra qualche anno.."
18 dicembre 2019 20:48
ACF, Domani al Franchi la conferenza stampa di Montella pre-Roma. Ecco l'orario..
18 dicembre 2019 14:50
Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."
18 dicembre 2019 13:59
Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..
17 dicembre 2019 18:20
Ceccherini: "La Roma? Penso subito a quel 7-1. Il gol di Vlahovic al 92' un capolavoro.."
17 dicembre 2019 13:34
Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...
31 gennaio 2019 14:32
PAGELLE VIOLA: CHIESA CAMPIONE E MURIEL DA FAVOLA. BENE MIRALLAS. SIMEONE TORNA AL GOL...
30 gennaio 2019 19:43
Probabili formazioni: tridente confermato, Ceccherini titolare. Tra i pali Lafont. Roma con Zaniolo, Pastore e Schick
30 gennaio 2019 14:45
Caputi: “La Fiorentina può battere la Roma sul piano psicologico. Ha giocatori di qualità. Corvino...”
29 gennaio 2019 10:52
Sconcerti: "Traore' impressionante pensando all'età, anche se il prezzo..Se andiamo in semifinale gradirei.."
17 gennaio 2019 21:21
Giovanni Galli: "La crisi di Simeone ed il nuovo ruolo di Veretout. Questo blocca i viola.."
05 novembre 2018 18:48
Aquilani: "Pari giusto, i viola pericolosi solo in contropiede. Rigore alquanto generoso.."
04 novembre 2018 17:32
Moviola: rigore per la Fiorentina? Seguito il protocollo Var. Manca un rosso alla Roma
04 novembre 2018 10:36
Sousa: “Contento di essere qui, saluto Firenze”. Coincidenza o retroscena nella sua presenza?
03 novembre 2018 20:07
Simeone si mangia il 2-0, Florenzi non perdona. La Fiorentina si fa rimontare, è 1-1
03 novembre 2018 19:39
SEGUI IL LIVE DI FIORENTINA-ROMA
03 novembre 2018 17:41
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: FUORI PJACA, GIOCA MIRALLAS. A CENTROCAMPO...
03 novembre 2018 16:42
Fiorentina in vantaggio nei precedenti contro la Roma in casa. La scorsa stagione...
03 novembre 2018 11:27
Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”
03 novembre 2018 11:18
Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick
02 novembre 2018 19:13
Venditti: "Antognoni ha unito tutti i fiorentini, cosa che a Totti non è riuscito coi romani. Domani vinciamo noi.."
02 novembre 2018 18:12
Pioli: “Gerson sarà motivato. Abbiamo attaccanti che necessitano del bel gioco. La Roma...”
02 novembre 2018 13:24
(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson
01 novembre 2018 19:02
Di Gennaro: "La società faccia uno sforzo a Gennaio, Pioli lo merita. Domenica.."
29 ottobre 2018 18:23
La Fiorentina fa di tutto per recuperare Thereau. In mattinata il provino per valutarlo: si scalda Gil Dias...
05 novembre 2017 09:10
Invasione romanista a Firenze: 2300 tifosi giallorossi attesi nel capoluogo. Aumentate le misure di sicurezza...
04 novembre 2017 09:46
Nazione: la probabile formazione anti-Roma, Gaspar fuori, dentro Pezzella e Vitor Hugo. Il modulo...
04 novembre 2017 09:29
Archivio