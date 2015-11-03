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Notizie Fiorentina Roma Fiorentina

Condò: "Pioli? La terribile crisi di risultati lo sta asfissiando. Roma? Freddezza implacabile"

06 ottobre 2025 13:42

Sorpresa Dybala per Fiorentina-Roma: l’argentino non doveva esserci, invece sarà della partita

04 ottobre 2025 15:33

Giovannelli: "I top player non vengono alla Fiorentina: solo top a fine carriera o scommesse giovani"

03 ottobre 2025 14:07

Colombo sarà l'arbitro di Fiorentina-Roma: con lui giallorossi imbattuti, i viola non hanno mai vinto

02 ottobre 2025 13:27

Amoruso: "I punti persi con Verona e Monza ancora non li digerisco. Presto per iniziare a sognare"

28 ottobre 2024 19:36

Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"

28 ottobre 2024 18:52

Fiorentina domina la Roma al Franchi e l'ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: "5 pere"

28 ottobre 2024 16:00

Roma demolita, manita Fiorentina! Kean firma la doppietta. Bove segna il gol dell'ex

27 ottobre 2024 22:37

Bucchioni: "Questa è la formazione che dà maggiori garanzie. La Fiorentina ha trovato solidità in difesa"

27 ottobre 2024 20:01

Palladino chiamato a sfatare i tabù: il tecnico della Fiorentina non ha mai vinto contro Juric e la Roma

27 ottobre 2024 19:28

Corriere Fiorentino: “Sbagliato pensare che la Fiorentina oggi sia obbligata a vincere”

27 ottobre 2024 09:35

Radio Bruno: "L'obiettivo della Fiorentina è schierare Kean titolare contro la Roma. C'è ottimismo"

26 ottobre 2024 18:35

Roma, i convocati di Juric per la Fiorentina: ok Mancini, torna anche Soulé. Out El Shaarawy

26 ottobre 2024 16:48

D'Agostino: "Beltran è il guerriero che vorrei sempre in rosa. La Roma? è solamente una buona squadra"

26 ottobre 2024 14:18

Da Trigoria: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Juric recupera Mancini per la Fiorentina

25 ottobre 2024 17:26

Sozza arbitrerà Fiorentina-Roma: i viola non hanno mai conquistato una vittoria sotto la sua direzione

23 ottobre 2024 13:35

Da Roma, Dybala si allena a parte ma non è infortunato. Con la Fiorentina sarà a disposizione

22 ottobre 2024 19:18

De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina

22 ottobre 2024 19:06

De Zerbi dice la sua: "La Roma ha giocato bene contro la Fiorentina. Meritano di essere dove sono"

13 marzo 2024 18:26

Piccinetti: "La Fiorentina è riuscita a limitare la Roma grazie a Italiano. Rigori? Li tira chi ha personalità"

13 marzo 2024 13:59

Amoruso perplesso: "Come fa Biraghi a prendersi quella responsabilità con così tanti rigori sbagliati?"

12 marzo 2024 18:32

Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"

12 marzo 2024 13:48

Bucciantini: "La Fiorentina di ieri si gioca Coppa Italia e Conference. Se Nico non fosse uscito l'avresti vinta"

11 marzo 2024 19:20

Pardo: "La Fiorentina si fa male da sola, è una sfida che Italiano deve affrontare. Paga l'ingenuità"

11 marzo 2024 16:44

Pradè: "Delusione enorme, non ci gira nulla a favore. L'episodio su Mancini non lo commento"

10 marzo 2024 23:43

Italiano: "Il rigore in questo sport è un vantaggio enorme e devi sfruttarlo. Lavoreremo sui dettagli"

10 marzo 2024 23:24

Ranieri: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma ora dobbiamo fare il secondo e chiuderla"

10 marzo 2024 21:41

Italiano: "Arthur oggi non è al 100%, Maxime Lopez avrà la possibilità di dimostrare il suo valore"

10 marzo 2024 20:43

I convocati della Fiorentina per la Roma: torna finalmente Castrovilli, ci sono Arthur e Martinez Quarta

09 marzo 2024 18:39

Fiorentina-Roma, per Caressa e Zazzaroni non ci sono dubbi: "Per noi finirà in pareggio"

09 marzo 2024 17:01

Bucchioni: "La Roma di Mourinho era imbarazzante. L'assenza di Beltran peserà, ma lì c'è Bonaventura"

09 marzo 2024 15:07

La Roma potrebbe perdere Paredes in vista della Fiorentina, sarà valutato pomeriggio: si prepara Bove

09 marzo 2024 14:31

PAGELLE VIOLA: DISASTRO DODÒ, IGOR SBAGLIA, KOUAMÈ ULTIMO AD ARRENDERSI, NICO CI PROVA

15 gennaio 2023 22:38

Inesistente il fallo fischiato su Ikonè lanciato a rete, manca un rigore alla Fiorentina nel secondo tempo

10 maggio 2022 13:50

PAGELLE VIOLA, AMRABAT E DUNCAN IN CATTEDRA, IGOR ANNULLA TUTTI. BRAVO NICO

09 maggio 2022 22:43

La meravigliosa coreografia della Curva Fiesole prima della partita della Fiorentina contro la Roma

09 maggio 2022 22:07

Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma

05 maggio 2022 15:11

PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI SERATA NO, MALE LA DIFESA. SI SALVANO VLAHOVIC E RIBERY

03 marzo 2021 22:42

Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso

03 marzo 2021 21:41

Castrovilli: "Bisogna applicare quello che dice il mister per mettere in difficoltà la Roma"

03 marzo 2021 20:21

Corriere dello Sport: Rocco Commisso pronto a presentare il conto a Vincenzo Montella

21 dicembre 2019 11:08

Moviola Fiorentina-Roma: eccessivo il giallo a Castrovilli, Pezzella rischia il rosso e sulla regola del vantaggio..

21 dicembre 2019 10:40

Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."

20 dicembre 2019 13:32

Di Livio sicuro: "Stasera dipende tutto dalla Roma. Viola ancora in crisi. A Firenze.."

20 dicembre 2019 13:12

Meteo, per la Roma prevista forte pioggia, tifosi viola sotto l'acqua

20 dicembre 2019 12:50

Sabatini: "La Roma parte favorita, ma vedremo una gara viva. Il 7-1 ha lasciato lo spirito.."

19 dicembre 2019 14:33

Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli

19 dicembre 2019 13:10

Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."

19 dicembre 2019 07:55

Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."

18 dicembre 2019 22:50

Sconcerti: "Fuori dalla crisi? Servono ancora segnali forti. Vlahovic fra qualche anno.."

18 dicembre 2019 20:48

ACF, Domani al Franchi la conferenza stampa di Montella pre-Roma. Ecco l'orario..

18 dicembre 2019 14:50

Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."

18 dicembre 2019 13:59

Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..

17 dicembre 2019 18:20

Ceccherini: "La Roma? Penso subito a quel 7-1. Il gol di Vlahovic al 92' un capolavoro.."

17 dicembre 2019 13:34

Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...

31 gennaio 2019 14:32

PAGELLE VIOLA: CHIESA CAMPIONE E MURIEL DA FAVOLA. BENE MIRALLAS. SIMEONE TORNA AL GOL...

30 gennaio 2019 19:43

Probabili formazioni: tridente confermato, Ceccherini titolare. Tra i pali Lafont. Roma con Zaniolo, Pastore e Schick

30 gennaio 2019 14:45

Caputi: “La Fiorentina può battere la Roma sul piano psicologico. Ha giocatori di qualità. Corvino...”

29 gennaio 2019 10:52

Sconcerti: "Traore' impressionante pensando all'età, anche se il prezzo..Se andiamo in semifinale gradirei.."

17 gennaio 2019 21:21

Giovanni Galli: "La crisi di Simeone ed il nuovo ruolo di Veretout. Questo blocca i viola.."

05 novembre 2018 18:48

Aquilani: "Pari giusto, i viola pericolosi solo in contropiede. Rigore alquanto generoso.."

04 novembre 2018 17:32

Moviola: rigore per la Fiorentina? Seguito il protocollo Var. Manca un rosso alla Roma

04 novembre 2018 10:36

Sousa: “Contento di essere qui, saluto Firenze”. Coincidenza o retroscena nella sua presenza?

03 novembre 2018 20:07

Simeone si mangia il 2-0, Florenzi non perdona. La Fiorentina si fa rimontare, è 1-1

03 novembre 2018 19:39

SEGUI IL LIVE DI FIORENTINA-ROMA

03 novembre 2018 17:41

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: FUORI PJACA, GIOCA MIRALLAS. A CENTROCAMPO...

03 novembre 2018 16:42

Fiorentina in vantaggio nei precedenti contro la Roma in casa. La scorsa stagione...

03 novembre 2018 11:27

Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”

03 novembre 2018 11:18

Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick

02 novembre 2018 19:13

Venditti: "Antognoni ha unito tutti i fiorentini, cosa che a Totti non è riuscito coi romani. Domani vinciamo noi.."

02 novembre 2018 18:12

Pioli: “Gerson sarà motivato. Abbiamo attaccanti che necessitano del bel gioco. La Roma...”

02 novembre 2018 13:24

(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson

01 novembre 2018 19:02

Di Gennaro: "La società faccia uno sforzo a Gennaio, Pioli lo merita. Domenica.."

29 ottobre 2018 18:23

La Fiorentina fa di tutto per recuperare Thereau. In mattinata il provino per valutarlo: si scalda Gil Dias...

05 novembre 2017 09:10

Invasione romanista a Firenze: 2300 tifosi giallorossi attesi nel capoluogo. Aumentate le misure di sicurezza...

04 novembre 2017 09:46

Nazione: la probabile formazione anti-Roma, Gaspar fuori, dentro Pezzella e Vitor Hugo. Il modulo...

04 novembre 2017 09:29

Sportiello: "Roma favorita, ma abbiamo più motivazioni. Crotone? Ha faticato anche l'Inter. Temo Perotti..."

03 novembre 2017 09:03

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