Corriere Fiorentino: “Sbagliato pensare che la Fiorentina oggi sia obbligata a vincere”

La strada verso l'Europa è lunga per la Fiorentina

La strada verso l'Europa è lunga e non si può ancora parlare di una tappa decisiva, ma l'incontro di stasera rappresenta un incrocio importante. Al Franchi, ancora imbattuto e con circa 20 mila spettatori attesi, la Fiorentina affronta una prova di maturità. Le recenti vittorie contro Milan, Lazio e Lecce, insieme ai successi nelle prime due gare del girone di Conference, mostrano segnali positivi. Tuttavia, la squadra ha spesso fallito nei momenti cruciali, quindi il match contro la Roma è l'occasione per dimostrare la crescita.

La partita non sarà facile e non si può pretendere che De Gea e compagni vincano a tutti i costi. In caso di vittoria, la Fiorentina distanzierebbe la Roma di 6 punti, un vantaggio significativo nella corsa all'Europa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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