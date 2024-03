La Roma potrebbe perdere Paredes in vista della Fiorentina, sarà valutato pomeriggio: si prepara Bove

Possibile forfait per Leandro Paredes in vista della gara del Franchi, dove la Roma affronterà la Fiorentina. Il centrocampista argentino non sarebbe al meglio della sua condizione fisica, pertanto potrebbe riposare. Daniele De Rossi e il suo staff faranno le loro valutazioni nella seduta pomeridiana che sarà svolta a Trigoria e, qualora non dovesse farcela, al suo posto si virerebbe su Edoardo Bove dal primo minuto, spostando Brian Cristante come mediano. Lo riporta Sky Sport.

