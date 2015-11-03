Notizie Paredes Fiorentina

Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"
27 marzo 2025 22:39
Per il famoso "miracolato", Paredes zittisce Ranieri su Instagram dopo l'errore in finale di Conference
30 maggio 2024 12:16
Ecco la vera Roma, Paredes grida all'arbitro Maresca: "Questo è una m*erda" dopo aver preso il giallo
24 aprile 2024 10:04
La Roma potrebbe perdere Paredes in vista della Fiorentina, sarà valutato pomeriggio: si prepara Bove
09 marzo 2024 14:31
Tuttomercatoweb scrive: "Paredes non si allena, in dubbio per la trasferta di domenica a Firenze"
08 marzo 2024 17:29
Gazzetta, Torreira è la prima scelta della Fiorentina per il centrocampo. Paredes è l'alternativa
23 agosto 2020 08:33
Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...
22 agosto 2020 11:49
CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè
19 agosto 2020 08:42
CorSport, Paredes è il sogno della Fiorentina per il centrocampo. Ecco la formula che Pradè propone
19 agosto 2020 08:13
CorSport, Paredes, la Fiorentina vuole piazzare il colpo. Ecco la formula su cui si lavora
18 agosto 2020 08:14
Lo Monaco: "Pulgar? In quel ruolo meglio Torreira o Paredes. Lo consigliai a Montella.."
27 dicembre 2019 17:37
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