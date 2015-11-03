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Notizie Paredes Fiorentina

Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"

27 marzo 2025 22:39

Per il famoso "miracolato", Paredes zittisce Ranieri su Instagram dopo l'errore in finale di Conference

30 maggio 2024 12:16

Ecco la vera Roma, Paredes grida all'arbitro Maresca: "Questo è una m*erda" dopo aver preso il giallo

24 aprile 2024 10:04

La Roma potrebbe perdere Paredes in vista della Fiorentina, sarà valutato pomeriggio: si prepara Bove

09 marzo 2024 14:31

Tuttomercatoweb scrive: "Paredes non si allena, in dubbio per la trasferta di domenica a Firenze"

08 marzo 2024 17:29

Gazzetta, Torreira è la prima scelta della Fiorentina per il centrocampo. Paredes è l'alternativa

23 agosto 2020 08:33

Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...

22 agosto 2020 11:49

CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè

19 agosto 2020 08:42

CorSport, Paredes è il sogno della Fiorentina per il centrocampo. Ecco la formula che Pradè propone

19 agosto 2020 08:13

CorSport, Paredes, la Fiorentina vuole piazzare il colpo. Ecco la formula su cui si lavora

18 agosto 2020 08:14

Lo Monaco: "Pulgar? In quel ruolo meglio Torreira o Paredes. Lo consigliai a Montella.."

27 dicembre 2019 17:37

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