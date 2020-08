Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta…

Il preferito della Fiorentina per rinforzare il centrocampo era Fofana ma lui ha scelto di approdare al Lens. Ora in pole c’è Linetty, da tempo c’è l’interesse del Torino su di lui. La Fiorentina segue anche altri profili come Paredes e Torreira, folta concorrenza però. In difesa ci sono i nomi di Reca della Spal e di Zappacosta, pista che convince poco. A sinistra si attende il rinnovo del prestito di Dalbert. Lo riporta Tuttosport.

